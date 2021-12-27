Какие бывают кошельки для криптовалют: виды криптокошельков по способу хранения

Мобильный бумажник

Кошелек для криптовалют в виде приложения для Android или iOS. Привлекает именно своей мобильностью, то есть можно в любое время и в любом месте произвести какую-то срочную операцию. Но удручает урезанным функционалом – мощности гаджетов просто не позволили бы вместить полноразмерные версии.

Аппаратный бумажник

Аппаратный криптовалютный кошелек выглядит как небольшая флешка, часто с экраном. На «флешке» хранятся приватные ключи, дающие доступ к средствам пользователя. Совершать операции с него можно только если подключиться к компьютеру с интернетом. В остальном время ключи не взаимодействуют с сетью и, соответственно, не могут быть перехвачены.

Две самых известных марки, выпускающих аппаратные криптокошельки – Trezor и Ledger.

Бумажный криптокошелек

По сути это просто распечатанные на листе бумаги приватные ключи. Лучший способ обезопаситься от хакеров, если вы не собираетесь производить никаких операций со своими накоплениями, а держите их в качестве долгосрочных инвестиций. Главное – бережно хранить листок, чтобы он не промок и надписи оставались читабельными.