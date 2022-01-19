Какие бывают насекомые?

Жизненные циклы стрекозы

Стрекоза относится к классу насекомых. Ее жизненный цикл состоит из водной и земной фаз. В течение жизненного цикла стрекозы насекомое проходит через стадию яйца, нимфы или личинки, а затем — взрослую стадию. Стрекоза эволюционировала с некоторыми приспособительными особенностями, призванными помочь ей выжить в двух разных средах, поскольку она проходит процесс развития: от яйца до взрослого.

Жизненный цикл стрекозы начинается, когда самка откладывает яйца в воду или около нее. Если яйца отложить возле источника воды, они останутся без развития, пока не начнутся дожди и уровень воды не поднимется. Яйца станут развиваться, когда температура достаточно поднимется, и личинки или нимфы появятся из яиц примерно через месяц. Также вас может заинтересовать доска объявлений с насекомыми, посмотреть более подробную информацию вы сможете перейдя по ссылке.

Эта первая стадия жизненного цикла стрекозы происходит в водной среде. Личинки стрекозы питаются крошечными водными организмами, на которых они либо активно охотятся, либо пассивно ждут. На этой стадии они эволюционно приобрели специализированную губу, которая может простираться до трети длины их тела. Личинки жадно питаются небольшими водными организмами, что позволяет им быстро расти.

По мере роста личинок стрекоз они питаются более крупными насекомыми, такими как личинки комаров, мелкая рыба и головастики. В течение этой части жизненного цикла стрекозы личинки постоянно линяют, теряя свою внешнюю оболочку по мере того, как они увеличиваются в размерах. Большинство личинок стрекоз линяют от 10 до 15 раз, прежде чем они достигнут зрелости.

У личинок стрекозы есть жабры, которые служат двум основным целям. Жабры позволяют им дышать в толще воды, а также служат для передвижения по водной среде. Разновидности стрекоз широко варьируются, и продолжительность времени, необходимого личинкам для созревания в течение жизненного цикла стрекозы, зависит от ее вида. Некоторые виды стрекоз созревают за несколько недель, в то время как другим требуется до пяти лет для полного созревания.

Когда личинки стрекоз наконец готовы к превращению во взрослых особей, они часто выходят из воды в вечернее время и поднимаются до листьев частично затопленной растительности. В противном случае они просто всплывают на поверхность воды и начинают глотать воздух. Проглатывание воздуха приводит к тому, что их кожа сохнет и трескается, так что зрелая стрекоза может выйти из сброшенной кожи. Выход взрослых из старой оболочки является последней стадией жизненного цикла стрекозы.