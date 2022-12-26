Вши относятся к кровососущим насекомым, обитают на теле человека. При заражении паразитами диагностируют педикулез.

Какие бывают вши

Вши — видоспецифичные паразиты, могут питаться только кровью определенных теплокровных. Поэтому человек не может заразиться вшами от домашних или диких животных, только при тесном контакте с больным педикулезом. У насекомых нет крыльев, лапки не приспособлены для прыжков, поэтому вши умеют только ползать.

Разновидности вшей, которые могут обитать на теле человека — головная, лобковая, платяная. Паразиты отличаются внешним видом и средой обитания. Головные и платяные вши более крупные, у лобковых лучше развиты лапки, поскольку им приходится ползать по волосам с треугольным, а не круглым сечением.

Головные вши

Поражают волосистую часть головы. Это паразиты размером 2-4 мм, окрашены в серо-желтый цвет, имеют полупрозрачное тело. Имеют 3 пары лапок с когтями.

Средняя продолжительность жизни — 4 недели. Ежедневно самки откладывают по 5-7 яиц, которые называются гнидами. Яйца крепятся к волосам специальным составом, похожи на мелкие капсулы, легко можно спутать с перхотью.

В яйце развивается личинка, которая вылупляется через 7-10 дней. После двух линек превращается во взрослую особь, готовую к размножению.

Головные вши не переносят опасные заболевания, но при укусе выделяют слюну со специфическим секретом, при попадании в ранки может возникнуть сильный зуд.

Другие проявления головного педикулеза:

ранки, корочки, гнойники, серо-голубые пятна на коже головы;

гниды, который прикреплены ближе к корням;

взрослые особи, которые перемещаются по волосам;

ухудшение внешнего вида волос, появление колтунов;

при сильном заражении могут воспалиться лимфатические узлы.

Основной путь передачи — контакт голова к голове. Реже заражение происходит через расчески, заколки и головные уборы. Вши могут обитать в воде до 48 часов, поэтому возможно заразиться в бассейне или при купании в открытом водоеме.

Платяные вши

Не живут постоянно на теле человека, обитают в складках одежды, постельного белья, там же откладывают яйца. Это небольшие насекомые размером 3-5 мм, окрашено в светло-серый цвет, после насыщению кровью темнеют.

На тело человека переползают только для питания. Места укусов чаще всего локализуются на шее, верхней части тела.

Продолжительность жизни платяной вши — 35-45 дней, за все это время самка откладывает примерно 200 яиц. Для превращения личинки во взрослую особь нужно не более недели.

Платяными вшами чаще заражаются люди, которые ведут асоциальный образ жизни, не соблюдают правила личной гигиены. Заразиться можно при примерке одежды, в поезде через подушки или постельное белье.

При заражении бельевыми вшами беспокоит сильный зуд, ранки от укусов заживают не менее 4 дней. Педикулез часто сопровождается крапивницей. Платяные вши могут быть переносчиками тифа.

Лобковые вши

Живут в паховой области, в подмышечных впадинах. При заражении лобковыми вшами или площицами диагностируют фтириаз. Это мелкие паразиты размером не более 1, 5 мм. Тело плоское, круглое, окрашено в светло-коричневый цвет.

Заражение происходит преимущественно при половом контакте. Реже — через личные вещи, в общественных местах. Характерные проявления — зуд, волдыри и мелкие кровоизлияния, следы жизнедеятельности паразитов на белье.

Лобковая вошь питается раз в 4-5 часов, поэтому в местах поражения очень много следов от укусов. Самка может откладывать яйца только при температуре 20-40 градусов. Вне тела человека кровососы не выживают. Самый простой способ избавиться от паразитов — сбрить все волосы.