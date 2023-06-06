Какие кухонные приборы сделают пищу полезной: ответила специалист

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, какие кухонные приборы сделают пищу более здоровой.

По словам эксперта, любую кухонную утварь можно использовать как с пользой, так и во вред. К примеру, на обычной сковороде можно пожарить пищу, что будет вредно для здоровья, а можно сварить и потушить, что считается более полезным для организма.

К приборам для приготовления здоровой еды врач отнесла микроволновую печь, пароварку и мультиварку. Пища, приготовленная таким образом, содержит меньше конечных продуктов гликирования.

«Это те вещества, которые нас старят и толкают к катастрофическим заболеваниям быстрее всех прочих. Возникают они во основном во время жарения на сковороде, гриле и тем более мангале», — объяснила эксперт.

В своем телеграм-канале врач отметила, что при использовании пароварки и мультиварки нет необходимости в использовании масла, что также сокращает количество вредных веществ.

Приготовление блюд при низких температурах сохраняет пользу исходных продуктов и повышает ценность пищи.

«Кстати, многие отказались от жарки на сковороде, но активно пользуются духовкой, часто еще и с грилем. Но, по сути, это то же самое: высокая температура, всегда значительно выше 100 градусов (в отличии от варки). То же запекание и образование темной корочки, как снизу, так и сверху. И вот вам те же продукты гликирования в полном объеме», — рассказала эксперт.

Зухра Павлова отметила, что в духовке все же можно приготовить полезную пищу. Она порекомендовала взять рукав или фольгу, завернуть продукты и поставить в духовой шкаф, но температура приготовления должна быть до 150°C.