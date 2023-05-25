Какие напитки помогут в период магнитных бурь: ответил врач

Некоторые люди чувствуют себя плохо в период магнитных бурь. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, на какие напитки стоит обратить внимание, чтобы чувствовать себя лучше.

По словам эксперта, во время магнитных бурь стоит отказаться от употребления таких крепких напитков, как чай и кофе. В качестве альтернативы врач назвал травяные чаи и настои.

Людям с низким давлением стоит обратить внимание на средства для повышения тонуса, к примеру, настойку лимонника.

«Чтобы смягчить воздействие магнитных бурь, следует упорядочить режим питания: ограничить употребление жареного и мучного, снизить количество и улучшить качество съеденного, добавляя в меню больше овощей, фруктов, зелени, клетчатки. Нужно пить больше чистой воды, свести до минимума потребление соли, которая не дает организму выводить жидкость, способствуя повышению давления», — посоветовал специалист Депздрава.

Эксперт дополнил, что не рекомендуется пить алкогольные напитки, а также стоит воздержаться от тяжелых физических нагрузок, избегать стресса. В такие дни следует быть более внимательными за рулем или воздержаться от вождения, а также от других видов деятельности, требующих концентрации внимания, пишут «РИА Новости».

«Учитывая вероятность резкого повышения давления или нарушения сердечного ритма в период магнитных бурь, следует контролировать артериальное давление, измеряя его утром и вечером, вовремя принимать прописанные врачом лекарства и иметь при себе препараты для оказания неотложной помощи, больше гулять и стараться сохранять позитивный эмоциональный фон», — заключил специалист Депздрава.