Какие продукты нельзя хранить в холодильнике: обязательно соблюдайте эти правила

Трудно представить жизнь без холодильника, ведь он незаменимый помощник на кухне. Однако, не все продукты можно в нем хранить – какие мы сегодня расскажем.

Мы ежедневно храним множество разнообразных продуктов в холодильнике, чтобы они не портились. Оказывается, не все продукты можно хранить в холодильнике. Есть список тех, которые только ускоряют свою порчу в температуре 3 – 5 градусов.

Читайте также Блюда мировой кухни у вас дома: 3 рецепта из курятины, которые стоит попробовать

Все потому, что мы сами того не зная, ставим в холодильник еду, которая категорически не переносит холода. Вот несколько продуктов, которые следует оставить на столе или в амбаре.

Дыня и арбуз (целая)

В дыне есть антиоксиданты, а хранение ее в холоде ускоряет их сокращение после сбора урожая. Чтобы предотвратить распространение бактерий нарезанной дыни, достаточно просто ее охладить.

Базилик

Базилик нужно хранить в тени, а стебли погрузить в наполненный водой стакан. Сверху базилик рекомендуется накрыть пластиковым пакетом с застежкой, чтобы растение дышало и оставалось влажным.

Картофель

Низкие температуры в холодильнике превращают картофельный крахмал в сахар. Это приводит к песчаной текстуре, которая не будет очень смаковать после приготовления.

Храните ее при температуре 8 градусов в бумажном пакете в прохладном амбаре.

Помидоры

Холодный воздух изменяет химический состав помидоров, замедляя процессы, способствующие наличию свежего аромата.

Мед

Мед категорически нельзя хранить в холодильнике. При низкой температуре он кристаллизуется, а комнатная температура идеально подходит для его хранения.

Авокадо

Авокадо лучше хранить при комнатной температуре в бумажном пакете или без него.

Персики

Персики, сливы, нектарины и абрикосы лучше хранить при комнатной температуре, чтобы они могли созреть.

Огурцы

Огурцы нужно хранить в прохладном месте, но не в холодильнике, иначе они становятся водянистыми и быстро портятся.

Сладкий перец

В холодильнике перец теряет свои вкусовые свойства и перестает быть хрустящим.

Баклажаны

В холодильнике они теряют свои вкусовые свойства. Обратите внимание, что баклажаны имеют короткий срок хранения, поэтому не медлите с их приготовлением.