Рецепты Какие продукты нельзя хранить в холодильнике: обязательно соблюдайте эти правила По Admin - 4 июля, 2023 0 39 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Трудно представить жизнь без холодильника, ведь он незаменимый помощник на кухне. Однако, не все продукты можно в нем хранить – какие мы сегодня расскажем. Мы ежедневно храним множество разнообразных продуктов в холодильнике, чтобы они не портились. Оказывается, не все продукты можно хранить в холодильнике. Есть список тех, которые только ускоряют свою порчу в температуре 3 – 5 градусов. Читайте также Блюда мировой кухни у вас дома: 3 рецепта из курятины, которые стоит попробовать Все потому, что мы сами того не зная, ставим в холодильник еду, которая категорически не переносит холода. Вот несколько продуктов, которые следует оставить на столе или в амбаре. Дыня и арбуз (целая) В дыне есть антиоксиданты, а хранение ее в холоде ускоряет их сокращение после сбора урожая. Чтобы предотвратить распространение бактерий нарезанной дыни, достаточно просто ее охладить. Базилик Базилик нужно хранить в тени, а стебли погрузить в наполненный водой стакан. Сверху базилик рекомендуется накрыть пластиковым пакетом с застежкой, чтобы растение дышало и оставалось влажным. Картофель Низкие температуры в холодильнике превращают картофельный крахмал в сахар. Это приводит к песчаной текстуре, которая не будет очень смаковать после приготовления. Храните ее при температуре 8 градусов в бумажном пакете в прохладном амбаре. Помидоры Холодный воздух изменяет химический состав помидоров, замедляя процессы, способствующие наличию свежего аромата. Мед Мед категорически нельзя хранить в холодильнике. При низкой температуре он кристаллизуется, а комнатная температура идеально подходит для его хранения. Авокадо Авокадо лучше хранить при комнатной температуре в бумажном пакете или без него. Персики Персики, сливы, нектарины и абрикосы лучше хранить при комнатной температуре, чтобы они могли созреть. Огурцы Огурцы нужно хранить в прохладном месте, но не в холодильнике, иначе они становятся водянистыми и быстро портятся. Сладкий перец В холодильнике перец теряет свои вкусовые свойства и перестает быть хрустящим. Баклажаны В холодильнике они теряют свои вкусовые свойства. Обратите внимание, что баклажаны имеют короткий срок хранения, поэтому не медлите с их приготовлением. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Звезда турецкого фастфуда: рецепт запеченного картофеля кумпирТак необычно, но очень вкусно: рецепт маринованной черешниНастоящий грузинский соус из украинских продуктов: рецепт сацебелиДесерт без выпечки – готовим битое стеклоТри летних напитка, утоляющих жажду – рецепты на любой вкус