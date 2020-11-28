Какие тайны скрывает Чёрное море. Что ищут и находят подводные археологи

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 46. АиФ-Крым №46 11/11/2020

События этого года и сложности, которые принёс 2020-й, не помешали работе подводных археологов. Тому подтверждение — множество новостей о подводных находках в Черном море.

Где была Корокондама?

Под Керчью ученые обнаружили продолжение затопленного античного города Акра В Керченском проливе участвовали в совместном проекте нескольких организаций — изучения подводного городища Акра, который был основан примерно 2,5 тысяч лет нахад. «80% его находится под водой, — напомнил директор научно-образовательного центра «Археологические исследования» Севастопольского государственного университета, сотрудник Института истории материальной культуры РАН Виктор Вахонеев. — Этот сезон изучения Акры был десятым. В этом году мы заложили наземный раскоп, чтобы найти западную границу города — и обнаружили серьёзные постройки римского времени. Мы изучили два помещения II-III века нашей эры: одно погибло в пожаре. В слое завала нашли монетку, и в слое пожара — они помогли датировать события».

Раньше уже озвучивалась идея создания археологического парка «Акра», который может включать и наземную, и подводную части. Эту идею поддерживает министерство культуры РК. Министр Арина Новосельская считает, что такой парк будет притягивать множество туристов. При этом, отметила она, от некоторых археологов звучат предложения Акру законсервировать, оставить для изучения потомкам.