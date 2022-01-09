КАКИЕ УВЛЕЧЕНИЯ ФИТНЕСОМ СТОЯТ ВАШЕГО ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ?

Всегда есть какое-то новое увлечение фитнесом, которое должно революционизировать наши тренировки, но сколько из них действительно полезны? Не все тренды в фитнесе плохие, и некоторые из них могут быть весьма эффективными.

Ниже приведены некоторые из последних тенденций в мире фитнеса. Я разберу каждый из них, чтобы помочь вам решить, стоит ли вам попробовать.

Класс спиннинга

Фитнес-студии, такие как SoulCycle, сделали вращение популярной фитнес-программой, особенно среди женщин. Занятия обычно длятся около 45 минут и позволяют сжечь около 450 калорий за занятие. Занятия вращением в основном задействуют ноги и ягодицы, но некоторые занятия также задействуют верхнюю часть тела.

Стоило того?

Эта тенденция задержалась на некоторое время, и она может быть вам полезна, если вы хотите работать над нижней частью тела и получать удовольствие от занятий. Тем не менее, некоторые эксперты по фитнесу предупреждают, что чрезмерное вращение может привести к увеличению объема бедер, поэтому, если вас это беспокоит, вы можете ограничить количество занятий, которые вы посещаете в неделю.

Балансировочные доски

Балансировочные доски — это деревянные доски с роликами или осью на дне, которые позволяют ему раскачиваться вперед и назад, когда вы стоите на нем. Цель балансировочных досок, также называемых качающимися досками, — улучшить баланс и силу кора.

Стоило того?

Если вам нужно поработать над балансом, эти доски могут быть вам полезны — они помогут укрепить лодыжки и голени. Однако, если баланс для вас не проблема, и вы сосредоточены на общей физической форме, вы, вероятно, можете пропустить эту причуду. Если вы решите попробовать, просто убедитесь, что вы используете его на коврике для тренировок или тонком ковре, чтобы не поскользнуться и не упасть.