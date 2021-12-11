Какие выбрать дворники и как за ними ухаживать?

Как выбрать?

Один тип конструкции который стоит упомянуть – гибридный. Это щетки, которые вобрали в себе основные преимущества двух предыдущих вариантов. Механизм каркасных щеток помещенный в пластмассовый корпус, который защищает от снега и мороза. В то время как каркасный механизм позволяет более плотно прилегать щеткам к стеклу. Стоимость таких стеклоочистителей самая дорогая, а срок службы самый продолжительный.

Несмотря на то, что разновидностей конструкций не так много – типов креплений достаточно много. При покупке лучше учитывать тип крепления, который был у предыдущих. Производители комплектуют щетки сразу несколькими переходниками для большей универсальности своего товара.

Еще одним параметром является длина щеток, которая рекомендуется производителем авто, но, если в спокойном состоянии зазор между щетками достаточно велик, а при очистке стекла край щетки не задевает кромку стекла можно выбрать щетки на несколько сантиметров длиннее. Больший размер стеклоочистителей позволит увеличить площадь очистки и тем самым улучшить обзор.

Ухаживаем за щетками

При обслуживании необходимо проверять затяжку гаечных креплений. Регулярно проводить очистку от грязи и пыли поверхность резинок, а также соединительные механизмы. Существует большое количество специальных жидкостей для обработки резинок дворников, которые позволяют создать предохраняющую пленку. Перед тем как применять эти жидкости необходимо хорошо очистить резинку – это можно сделать раствором уксуса.

Стоит помнить одно, если резинка повреждена, имеет не ровную поверхность и оставляет разводы, то ее обслуживание бесполезно. В таком случае необходимо замена дворников.