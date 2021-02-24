Какими должны быть церкви в контексте Божьей миссии в этом мире?

Пока в поместной церкви удовольствие внутрицерковной жизни будет доминировать над недовольством от участия в миссии Бога в мире, до тех пор поместная христианская община не сможет стать Сообществом Надежды, так уверяет портал slovoproslovo.info.

Джон Стотт — пастор, богослов, человек, которого я глубоко уважаю, и со служения и трудов которого я много учился и еще учусь. Читая в молодости (еще в 90-х годах) его книги, никогда не думал, что у меня когда-нибудь будет шанс работать с Langham (с 2010 года в качестве менеджера нескольких региональных проектов). Однако хочу сказать немного о другом.

Джон Стотт определял ВИДЕНИЕ, как сочетание глубокого недовольства тем, что есть, и четкого понимания того, что может и должно быть в контексте Божьей миссии через Церковь в этом мире.

Это видение — «ментальный взгляд» на будущее Сообщества Надежды, способность поместной церкви видеть, что делает Бог в ней, через нее и вокруг нее, и присоединиться к Его миссии, к тому, что делает уже Он в ее контексте.

Мне искренне жаль сотни и сотни поместных евангельских церквей, которые своей миссией выбрали воскресные (или другие еженедельно) богослужения, и внутрицерковную деятельность, борьбу за сохранение определенных воздействий или иерархий. Иисус в Своей Молитве Первосвященника просил Отца, чтобы Он сохранил нас — Своих учеников — от зла ​​в мире.

Поместная церковь — место, где укрепляется наша ВЕРА, как членов Тела Христова с помощью наших духовных даров.

Мир — место, требующее НАДЕЖДЫ и исцеления во мраке отчаяния.

ЛЮБОВЬ ко Христу и друг к другу — это то, что мы должны нести с поместной церкви в окружающем мире, применяя в том числе свои таланты в «миссии из-за присутствия».

Пока в поместной церкви удовольствие внутрицерковной жизни будет доминировать над недовольством от участия в миссии Бога в мире, до тех пор поместная христианская община не сможет стать Сообществом Надежды.

Миссия не является частью жизни церкви. Участие в миссии Бога по расширению и развитию Царства Божьего, как отношений доверия и любви с Ним и друг с другом — это назначение и центр поместной церкви.

Воскресные богослужения — только важная и неотъемлемая часть миссионерской присутствия христианской общины в этом Сломанные грехом мире. Часть, но не фундамент и не центр.

Изменений в поместной церкви на участие в миссии Бога не произойдет, пока у большинства членов христианской общины не явится недовольство тем, что поместная церковь не выполняет своего назначения миссионерской, а не богослужебно.

И чем больше утраченное миссионерское видение поместной церкви, тем больше ее будут раздирать внутренние конфликты, склоки, обиды, непотизм, борьба за влияние, ресурсы, власть и тому подобное … тем больше будет прогрессировать «духовная волчанка» …

Единственный выход остановить разрушение поместной христианской общины я вижу в том, чтобы вернуться к миссионерского жизни с Богом, с Его ментального взгляда на то, что Он хочет делать у нас, через нас и вокруг нас в этом Сломанные грехом и болью мире. Шануймося!

Источник: https://slovoproslovo.info