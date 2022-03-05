Какими качествами обладают камеры на новом Айфон 13?

Запись при слабом освещении

Однако я скажу, что из всех причуд и преимуществ iPhone 13 он действительно сияет больше всего при использовании в самых темных местах. (Хорошо, может быть, не самое темное из темных мест для съемок, но вы поняли.)

С новым сканером LiDAR от Apple для ночного режима вы действительно можете получить весьма полезные кадры на рассвете или в сумерках или в других типичных условиях низкой освещенности — например, при съемке в хорошем ресторане или в плохо освещенной квартире.

И, как еще один плюс, при переносе отснятого материала в выбранный вами нелинейный монтаж отснятый материал и цвета чертовски хорошо держатся по сравнению с камерами, которые я использовал в прошлом.

Кинематографические мысли в целом

В конце концов, я не думаю, что сообщаю какую-либо новаторскую информацию, говоря, что кинематографический режим iPhone 13 в ближайшее время не заменит вашу любимую цифровую камеру .

Эта тема была хорошо протестирована многими ютуберами , и большинство из них, похоже, согласны с тем, что это крутой телефонный трюк, но не совсем то, что нужно для любого серьезного видеопроизводства.

При этом, и, возможно, где я могу немного отличаться от своего мнения о кинематографических возможностях iPhone 13, это больше связано с кинематографическими возможностями . Я думаю, что мы определенно увидели сдвиг в маркетинге Apple своей линейки iPhone от обычных потребителей к более ориентированному на потребителя подходу.