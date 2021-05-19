Какими способами россиянам можно эмигрировать в Черногорию?

Вы хотите жить в небольшом, красивом европейском государстве, расположенном на побережье Адриатического моря? Это вполне реально! Чтобы мечта осуществилась, россиянам необходимо определиться с намерениями переезда в эту страну, которые бывают следующими:

гуманитарными;

в статусе беженца;

приобретение недвижимости;

переезд к семье;

собственная коммерческая деятельность;

устройство на сезонную работу;

учеба, повышение квалификации.

Также могут быть другие причины для переезда из Российской Федерации в Черногорию. Их довольно много. О таких способах упоминают законы и международные договора. Но самыми популярными считаются причины, которые мы описали выше.

Как получить вид на жительство?

Сейчас без визы россияне могут въехать в Черногорию сроком на один месяц максимум в любой период времени и на девяносто дней летом. Въезд россиян в эту страну осуществляется по паспорту.

Если вы хотите задержаться в Черногории на месяц и более, то предварительно займитесь оформлением разрешения – «белого картона». По нему суточное пребывание в стране обойдется вам в один евро. Если вы собираетесь приехать в Черногорию зимой на период до девяноста дней, то без наличия визы вы не сможете это сделать законно.

Через три месяца россиянину необходимо покинуть страну, а спустя сутки он снова может въехать в нее. Без пересечения границы остаться в Черногории можно после посещения МВД в Подгорице, где вам продлят визу.

Удостоверение личности в Черногории

Вы определились с целью эмиграции? Тогда выполните несколько обязательных условий:

получите временный вид на жительство;

проживите в Черногории пять лет, не нарушая местные законы и правила;

получите постоянный вид на жительство;

займитесь оформлением гражданства.

Как получить временный вид на жительство?

Чтобы получить временный вид на жительство в этой стране, необходимо иметь одну из следующих причин:

гуманитарную;

переезд к семье;

посещение Черногории с целью лечения;

научная работа;

проведение практики с целью повышения квалификации;

международный студенческий обмен;

учеба в ВУЗе или колледже;

официальная работа или собственная предпринимательская деятельность;

приобретение недвижимости chernogoria.letoestate.ru или инвестиции в экономику страны.

Черногорскую границу вы пересечете после проставления штампа в паспорте. Для получения ВНЖ необходимо посетить МВД этой страны.