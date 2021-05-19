Какими способами россиянам можно эмигрировать в Черногорию?

Вы хотите жить в небольшом, красивом европейском государстве, расположенном на побережье Адриатического моря? Это вполне реально! Чтобы мечта осуществилась, россиянам необходимо определиться с намерениями переезда в эту страну, которые бывают следующими:
- гуманитарными;
- в статусе беженца;
- приобретение недвижимости;
- переезд к семье;
- собственная коммерческая деятельность;
- устройство на сезонную работу;
- учеба, повышение квалификации.
Также могут быть другие причины для переезда из Российской Федерации в Черногорию. Их довольно много. О таких способах упоминают законы и международные договора. Но самыми популярными считаются причины, которые мы описали выше.
Как получить вид на жительство?
Сейчас без визы россияне могут въехать в Черногорию сроком на один месяц максимум в любой период времени и на девяносто дней летом. Въезд россиян в эту страну осуществляется по паспорту.
Если вы хотите задержаться в Черногории на месяц и более, то предварительно займитесь оформлением разрешения – «белого картона». По нему суточное пребывание в стране обойдется вам в один евро. Если вы собираетесь приехать в Черногорию зимой на период до девяноста дней, то без наличия визы вы не сможете это сделать законно.
Через три месяца россиянину необходимо покинуть страну, а спустя сутки он снова может въехать в нее. Без пересечения границы остаться в Черногории можно после посещения МВД в Подгорице, где вам продлят визу.
Удостоверение личности в Черногории
Вы определились с целью эмиграции? Тогда выполните несколько обязательных условий:
- получите временный вид на жительство;
- проживите в Черногории пять лет, не нарушая местные законы и правила;
- получите постоянный вид на жительство;
- займитесь оформлением гражданства.
Как получить временный вид на жительство?
Чтобы получить временный вид на жительство в этой стране, необходимо иметь одну из следующих причин:
- гуманитарную;
- переезд к семье;
- посещение Черногории с целью лечения;
- научная работа;
- проведение практики с целью повышения квалификации;
- международный студенческий обмен;
- учеба в ВУЗе или колледже;
- официальная работа или собственная предпринимательская деятельность;
- приобретение недвижимости chernogoria.letoestate.ru или инвестиции в экономику страны.
Черногорскую границу вы пересечете после проставления штампа в паспорте. Для получения ВНЖ необходимо посетить МВД этой страны.