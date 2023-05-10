Какой болгарский перец полезнее: красный, зеленый или желтый? Ответила врач

Врач-диетолог Екатерина Бурляева рассказала, есть ли отличия по составу и пользе в болгарском перце разного цвета.

По словам эксперта, зеленые, желтые и красные болгарские перцы отличаются по составу полезных веществ, а не только по цвету.

Красный перец имеет такой цвет благодаря высокому содержанию каротиноидов, которые оказывают благоприятное влияние на зрение. Этот овощ богат ликопином — веществом, которое благотворно воздействует на сосудистую систему, а также защищает от образования раковых клеток.

В желтом и зеленом перце меньше каротиноидов и практически нет ликопина, зато есть другие важные микроэлементы, отметила врач. Например, селен, который важен для красивых волос и крепких ногтей, и хром, необходимый для поддержания здоровья нервной системы.

«Стоит отметить, что ликопин — это жирорастворимое вещество, он хорошо усваивается в продукте, который был подвергнут термической обработке, с добавлением масла. Следовательно, когда мы запекаем, тушим перец, ликопин остается активным и эффективным. Но витамин С при термической обработке частично разрушается, и его количество в продукте существенно понижается», — рассказала эксперт.

По мнению врача, перец стоит есть и в сыром виде, чтобы получить максимум витаминов и минералов. Тем, кто хочет приготовить перец, она посоветовала тушить, запекать или готовить овощ на гриле. При этом если запекать перец в фольге или тушить под закрытой крышкой, то удастся сохранить больше витамина С, сообщает «Российская газета».

«Надо учесть, что перец в сыром виде, особенно если есть его в больших количествах, может оказать послабляющее действие. В этом случае его можно приготовить. Содержание же ликопина в приготовленном перце остается тем же, что и в исходном сыром продукте», — резюмировала Екатерина Бурляева.