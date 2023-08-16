Рецепты Какой ингредиент нельзя добавлять в маринад к мясу, чтобы все не испортить По Admin - 16 августа, 2023 0 39 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Любите мясные блюда, но не всегда ли оно получается таким, как нужно? Может все дело в неправильном маринаде? У нас есть несколько советов, которые избавят от ошибок. ПИТАНИЕ Приготовление мясных блюд, особенно шашлыка или стейков – дело серьезное и ответственное. Блюда на мангале требуют особого подхода, чтобы мясо получилось таким, как нужно. Читайте также Говяжья котлета – универсальный продукт: три оригинальных рецепта, которые это докажут Как не испортить шашлыки? Следует заранее подготовиться проверенным рецептом и учесть наши советы. Итак, рассказываем, какие ингредиенты нельзя добавлять в мясной маринад, чтобы не испортить блюдо. Избыток кислоты в маринаде Такие ингредиенты как уксус, лимон, ананас, киви и другие кислые продукты плохо влияют на мясо. А для качественного молодого мяса они вообще не нужны. Многие ингредиенты для маринада Не нужно заправлять мясо всем, что давно лежит в холодильнике. Маринад нужен для дополнительной сочности, а не для того, чтобы забить вкус мяса. Можно использовать свежие травы, лук, чеснок. Не солите мясо сразу Если добавить соль в мясо при замачивании, это будет способствовать вытягиванию из него влаги. Такая ошибка приведет к тому, что мясо будет сухим. Добавляйте соль непосредственно перед запеканием. Не миксуйте овощи с мясом Миксируя на шампуре мясо и другие овощи вы испортите шашлыки, ведь время приготовления этих продуктов разное. Скорее всего ваш гарнир к мясу просто сгорит. Лучше жарить овощи на отдельном шампуре и снять их раньше. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Вкуснее Цезаря: рецепт салата с ананасамиВкуснее шашлыка: рецепт любимых стейков дома или на природеИменно то, что нужно летом: готовим овощную запеканку на скорую рукуВкуснее не придумаешь: вареная кукуруза в молоке и специяхЛюбимый вкус с детства, который точно понравится всей семье – рецепт булочек с маком