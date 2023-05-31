Какой кофе полезнее: холодный или горячий? Ответили эксперты

Холодные кофейные напитки, которые известны как колд брю, помогают утолить жажду в жару, но есть ли в них польза?

Эксперты издания «Новый очаг» напомнили, что холодный кофе (колд брю) — это не то же самое, что и просто остывший кофе, который когда-то был горячим.

Главное отличие колд брю от остывшего кофе в том, что в первом практически отсутствует характерная для напитка кислинка, а также горчинка в послевкусии. Это отличие объясняется тем, что для приготовления холодного кофе нужна низкая температура и длительное время.

Кроме того, очень часто в холодные кофейные коктейли добавляют молоко, сиропы, лед или другие ингредиенты.

По словам специалистов, несмотря на разницу в приготовлении, холодный кофе похож по питательным свойствам на обычный кофе. В некоторых кофемашинах температура и давление позволяют экстрагировать из кофе всю пользу, все богатство вкуса и аромата, а добавление льда открывает кофейный профиль немного с другой стороны.

Однако ученые предполагают, что для организма колд брю все же полезнее. Дело в том, что у холодного кофе есть одно явное преимущество: меньшая кислотность, благодаря которой он предпочтительнее для пищеварительной системы.

О том, как приготовить кофе с разными вкусовыми акцентами, читайте в нашей статье.