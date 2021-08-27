Какой смысл? В Киеве прошел однодневный саммит «Крымская платформа»

Через неделю в Крыму прозвенит первый звонок. От всех других первоклашек 2021-го отличает то, что эти дети родились в российском Крыму. Успела вырасти молодёжь, для которой «своя страна» — Россия.

Кстати, и на Украине подросла молодёжь, для которой Крым — «заграница». А сами украинцы настолько утонули в навалившихся на них экономических проблемах, что статус полуострова в их глазах стал вопросом малозначимым. По сравнению, например, с безработицей, ростом цен на продукты и коммуналку.

Съезд недоброжелателей

Но у правительства соседнего государства, политиков и кормящихся от щедрот иностранных покровителей организаций, «фантомные боли» от потери Крыма продолжаются. Из этих «страданий», видимо, можно извлечь выгоду.