Какой ущерб морозы нанесли севастопольским дорогам?

Фото: dorogi-onf.ru

Февральские морозы нанесли ущерб севастопольским дорогам – когда снег растаял, на дорожном покрытии обнаружились дефекты разной степени серьёзности, пишет новостной портал ForPost.

По словам городских автомобилистов, достаточно глубокие ямы появились даже в тех местах, где до холодов покрытие было хорошее. В соцсетях обсуждают спуск Котовского – рядом с люком на дороге появилась сквозная дыра. Казачинское шоссе было не в лучшем состоянии и до холодов, однако теперь кажется, что дорогу подвергли ковровой бомбардировке. Ямы внушительный размеров появились на улицах Горпищенко, Героев Севастополя, Шабалина.

Новыми объектами пополнилась и севастопольская карта «убитых» дорог ОНФ. Горожане посчитали, что срочного ремонта требуют проспект Ген. Острякова, улица Хрусталёва, улица Летчицы Евдокии Бершанской в районе Сапун-горы и уже упомянутое Казачинское шоссе. Эти объекты добавили на интерактивный портал.

В ГБУ «Севавтодор» знают о необходимости ремонта городских дорог и в ближайшее время планируют взяться за дело.

По словам замдиректора организации Сергея Сукорцева, ночью на дорогах еще наблюдаются гололедные явления – накануне вечером сотрудники Севавтодора снова посыпали спуски и подъемы противогололедной смесью.

Как отметил замдиректор дорожной организации, пока проводится весеннее обследование дорог. Мастера отдела содержания автодорог определяют объём ямочного ремонта, который нужно будет экстренно провести в конце февраля – начале марта.

«У нас дороги все сейчас выходят из зимнего содержания и везде есть необходимость ямочного ремонта. Количество ямочного ремонта сейчас ездят и считают мастера», – уточнил он.

В Севавтодоре для этого планируют использовать холодные асфальтобетонные смеси – первые 15 тонн прибудут сегодня.

Ремонты предусмотрены не только на тех участках дорог, где после холодов образовались глубокие ямы, но и там, где просто появились трещины и другие небольшие дефекты.

Замдиректора добавил: на дорогах, где последствия холодов проявились особенно критично, установлены предупреждающие знаки.