Какой бывает сухой корм для котов?

Как правильно кормить кошку

Чем лучше всего кормить кошку? Сухим кормом или натуральной пищей, а может лучше совмещать и тот и другой вид пищи? Я буду говорить только о собственном опыте. Я пробовал использовать различные способы, но окончательный выбор – сухой корм. Само собой разумеется, что не следует кормить своего питомца всякими Катекетами, Вискасами, Фрискасами и другими кормами, которые относятся к эконом-классу. Стоит отметить, что абсолютно не имеет значение корм этот в пакетике или баночек – все отрава для вашего питомца. Если вам нужен сухой корм для кошек или собак, то рекомендуем перейти в хороший и недорогой интернет магазин товаров для животных 101dalmatin.com/koshki/korm-dlya-koshek.html.

Я также пробовал комбинировать сухой корм с крупами, курицей, зеленью, овощами. Однако это иногда приводило к расстройствам желудка, поносам и даже рвоте. Пробовал использовать только натуральную пищу, при этом, пытаясь самостоятельно сбалансировать ее так, чтобы кошка получала все необходимые вещества, нужные для хорошего самочувствия. Давал мясо, творог, овощи, а также витамины, но время от времени данный рацион также приводил к расстройству пищеварительной системы. И я опять начал использовать сухие корма, а также иногда подкармливая консервами.

Если вы решили, что будете кормить кошку только натуральными продуктами, то нужно запомнить одну вещь. Все то, что мы слышали с детства – мол, еда кошки это рыбка и сметанка – неправда, все это как раз то, что кошке есть не нужно. Включать в рацион рыбу можно, но не больше одного раза в неделю. Рыбу нужно отварить или обдать кипятком. Из групп лучше всего подойдет рис, а, например, геркулес лучше исключить. Нужно помнить одну вещь – не все то, что полезно человеку, будет полезно кошке. Например, картошку и лук давать кошке абсолютно не нужно. Если вы собрались сварить для кошки кашу или суп из риса, овощей, птицы или мясо, то добавьте одну ложечку подсолнечного масла. Солить не обязательно, но если добавить соли, то очень мало. Не нужно забывать про кисломолочные продукты, йогурты без сахара, кефир и творог в небольшом количестве.

Категорически нельзя соленое, жаренное, перченое, сладкое и печеное. Обязательно давайте кошке витамины. Я, например, даю кошке витамины 8 в 1. Если вы кормите кошку сухим кормом, то витамины необходимы только кормящим и беременным кошкам, так как если кошка не кормит и не вынашивает котят, то в сухом корме содержатся в необходимом объеме все витамины.

Некоторые хозяева кошек говорят: «Эх, а хочется побаловать чем-то кошку», но как не странно, кошкам пища не приедается и им не нужно частое разнообразие в пище, в отличие от людей.

В данное время, я использую только сухие корма, и никаких расстройств пищеварительной системы не наблюдается долгое время. Покупателям котят я рекомендую только проверенные кормы высшего класса. Обычно, это достаточно дорогие корма, которые в магазине стоят около 200 рублей за один килограмм.