Какой чай лучше пить?

Чемпионат мира по красоте: советы и хитрости народов мира

Конечно, бразильский ваксинг знаком всем, как и то, что австралийцы успокаивают раздраженную солнцем кожу маслом чайного дерева. Но есть и другие секреты и хитрости для поддержания красоты.

Германия: огурцы на лице, а не на поле

Чтобы лицо сияло, немецким женщинам нравится наносить на кожу ломтики огурца. Так как огурец на 95% состоит из воды, он замечательно увлажняет и способствует регенерации клеток кожи. Кстати, в Германии возвращается тенденция к натуральной косметике. Между прочим, немецкие мужчины тоже любят ухаживать за собой: в среднем 47 недель своей жизни они проводят, занимаясь личной гигиеной.

Бразилия: чемпион мира по душу

В Бразилии жарко всем. Неудивительно, что бразильцы являются чемпионами по принятию душа. Согласно исследованию, 84% бразильцев принимают душ два раза в день, в среднем по 17,9 минут. Чистота и красота! Кстати, бразильские женщины используют масла для массажа кожи головы — например, масло ореха макадамии и масло бабассу.

Греция: оливковое масло для поцелуев

Гречанки точно всегда готовы к поцелуям. Для эластичности кожи губ они применяют богатое витаминами оливковое масло. К слову, массаж оливковым маслом перед сном гарантирует блеск волосам.

Япония: сохранять спокойствие и пить чай

Зеленый чай полезен не только изнутри, но и снаружи. Японки используют зеленый чай в качестве тоника, чтобы освежить кожу. Маска из рисовой муки, молока и кунжутного масла также обеспечивает красоту коже лица. Рекомендуем вам заказать чай вот тут https://amurkofe.ru/category/chaj-svay/.

США: волосатые факты

Американки ценят красоту — в 2013 году было проведено более 11 миллионов косметических операций, по данным Американского общества эстетической пластической хирургии. Ничего себе! Но для них важен и уход за волосами: мытье, кондиционер, лечение — каждый день. Кстати, у американки из Атланты Аши Манделы самые длинные в мире волосы — 16,8 метра!

Мексика и Колумбия: сила авокадо и папайи

В этих странах применяются природные зеленые помощники красоты. Мексиканские женщины полагаются на свое авокадо — и не только на кухне. Они используют его в качестве маски для тела, Авокадо помогает им бороться с первыми морщинами.

Колумбийки пользуются силой папайи. Папайя богата аминокислотами и защищает кожу от свободных радикалов. Совет: маска-пюре из папайи, авокадо, яичного желтка, меда и оливкового масла.

Португалия: приятнейший пилинг

У португальских женщин есть отличные советы по красоте. Португалки отшелушивают кожу лица сахаром и медом. С другой стороны, можно просто отшелушивать свое тело влажным песком на одном из пляжей Португалии. Замечательный пилинг по-португальски!

Можно выбрать для себя любой из советов, а можно воспользоваться всеми сразу – результат будет приятным, это точно!