Различные виды насосов

Мембранные насосы. Это объемные насосы небольшого размера. Поршневые насосы. Это насосы прямого вытеснения. Обычно они крупнее мембранных насосов, но не обладают такой производительностью, которую могут обеспечить жидкостно-кольцевые насосы. Жидкостно-кольцевой вакуумный насос – это наиболее часто используемый объемный насос на рынке. У них есть камерный ротор, который вращается внутри корпуса насоса, но с эксцентриситетом по отношению к центру корпуса. Корпус насоса содержит жидкость, которая под действием центробежной силы выбрасывается за пределы корпуса, образуя жидкостное кольцо. Жидкость продвигается и отступает внутри камер ротора, создавая насосное действие. Пластинчато-роторный насос – эти конструкции могут быть сухими (без смазки) или заполненными маслом. Сухие варианты очень долговечны и состоят из углеродных лопастей. Спиральный насос – это самый высокоскоростной сухой вакуумный насос, доступный на рынке. Спиральные/спиральные компрессоры, как известно, используют две чередующиеся спиральные компрессоры, которые перекачивают газ. Эти системы более распространены для обогревателей и кондиционеров с ограниченным использованием для формирования вакуума.

Какой вакуумный насос лучше?

Вакуумный насос делает две вещи: снижает давление ниже атмосферного и перемещает газ. Размер вакуумного насоса определяется как тем, насколько глубокий вакуум вам нужен, так и тем, сколько газа находится в камере или проходит через нее (или просачивается в нее).

Обычно мы видим три типа приложений. Если вы эвакуируете пространство, вам нужно знать, насколько оно велико, какой уровень вакуума вам нужен, как быстро вы хотите достичь вакуума и ожидаемую утечку в это пространство. Если вы запускаете процесс, вам необходимо знать производительность процесса и степень сжатия вакуумного насоса. Если вы используете фильтр, вам необходимо знать желаемый вакуум и пористость фильтра.