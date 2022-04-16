Какой вакуумный насос лучше?

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Евгений
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Какой вакуумный насос лучше?

Различные виды насосов

  1. Мембранные насосы. Это объемные насосы небольшого размера.
  2. Поршневые насосы. Это насосы прямого вытеснения. Обычно они крупнее мембранных насосов, но не обладают такой производительностью, которую могут обеспечить жидкостно-кольцевые насосы.
  3. Жидкостно-кольцевой вакуумный насос – это наиболее часто используемый объемный насос на рынке. У них есть камерный ротор, который вращается внутри корпуса насоса, но с эксцентриситетом по отношению к центру корпуса. Корпус насоса содержит жидкость, которая под действием центробежной силы выбрасывается за пределы корпуса, образуя жидкостное кольцо. Жидкость продвигается и отступает внутри камер ротора, создавая насосное действие.
  4. Пластинчато-роторный насос – эти конструкции могут быть сухими (без смазки) или заполненными маслом. Сухие варианты очень долговечны и состоят из углеродных лопастей.
  5. Спиральный насос – это самый высокоскоростной сухой вакуумный насос, доступный на рынке. Спиральные/спиральные компрессоры, как известно, используют две чередующиеся спиральные компрессоры, которые перекачивают газ. Эти системы более распространены для обогревателей и кондиционеров с ограниченным использованием для формирования вакуума.

Какой вакуумный насос лучше?

Вакуумный насос делает две вещи: снижает давление ниже атмосферного и перемещает газ. Размер вакуумного насоса определяется как тем, насколько глубокий вакуум вам нужен, так и тем, сколько газа находится в камере или проходит через нее (или просачивается в нее).

Обычно мы видим три типа приложений. Если вы эвакуируете пространство, вам нужно знать, насколько оно велико, какой уровень вакуума вам нужен, как быстро вы хотите достичь вакуума и ожидаемую утечку в это пространство. Если вы запускаете процесс, вам необходимо знать производительность процесса и степень сжатия вакуумного насоса. Если вы используете фильтр, вам необходимо знать желаемый вакуум и пористость фильтра.

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