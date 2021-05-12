Каково ваше идеальное сочетание ужаса и экшена в Resident Evil?

К концу я радостно погрузился в хаотичные уровни резни, которые больше напомнили мне кампанию CoD, чем медленную игру ужасов.

Это большое изменение по сравнению со значительно более уязвимой версией Итана из Resident Evil 7 — особенно в ее первой половине — и одноразовая ссылка на военную подготовку в прологе используется, чтобы объяснить, почему на этот раз он чувствует себя значительно более готовым к бою. Он может плавно преодолевать заборы и открытые окна, чтобы оставаться в движении во время лома, и — во многом как Леон в Resident Evil 4 — он может даже стрелять пылающими стрелами, выпущенными лучниками Lycan, если вы достаточно быстры на курок. Определенные особенности окружающей среды, зависящие от местоположения, также помогают еще больше уравновесить подавляющие шансы, например, ловушки для тяжелой техники в штаб-квартире Гейзенберга, в которые можно заманить врагов, и зиплайн, который можно использовать, чтобы создать некоторую передышку, когда вы возбудите зло. жители Ликанского гнезда в деревне. Если вы любите бесплатные игры, то стоит посетить этот портал https://mechanics.team/.

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Герцог — толстый торговец, которого можно удобно найти в разных местах на карте, например, трансильванский 7-11, — позволяет вам покупать дополнения и улучшения для оружия, а также ограниченное количество аптечек и боеприпасов. Что мне больше всего понравилось в Capcom, эффективно возродившем торговца Resident Evil 4, так это то, что жесткие цены герцога вынудили меня тщательно изучать каждый квадратный дюйм потрясающих пейзажей Village в поисках сокровищ, которые можно было обменять на деньги, что имело эффект домино меня ждал ряд сюрпризов — как приятных, так и злобных.

Изучение окружающей обстановки на предмет явного блеска ценного камня, который можно выбить пулей, или прислушивание к уху из-за скрипа несущей предметы птичьей клетки, которую можно сбить, — это не единственный способ получить награду за возвращение и исследуя в глуши. Животных, таких как рыба и свинья, можно убивать, а их мясо герцог превращает в блюда, которые постоянно повышают здоровье и защиту Итана. На самом деле для отслеживания некоторых из более экзотических животных необходимо сначала найти фотографические подсказки об их конкретном местонахождении, и, хотя их не так уж и сложно уничтожить, как только вы их найдете, я испытал некоторое мрачное удовольствие, нанеся резку во дворе, полном цыплят с карманным ножом Итана (это самое близкое к тому, что я когда-либо подходил к игре Legend of Zelda от первого лица).