Какую опасность представляют собой клещи?

Правила обработки участка от клещей
Чтобы эффект был максимальным, необходимо заниматься уничтожением клещей не менее двух раз в год: первый раз в конце весны, второй – в конце лета или начале осени. Все зависит от местного климата, погоды и активности насекомых.
Заниматься уничтожением клещей стоит в безветренный, чтобы препарат не попадал на кожу человека из-за порывов ветра.
Прежде чем начать дезинфекцию, нужно скосить траву, убрать мусор и растительные остатки, поскольку именно эти места служат естественным укрытием для паразитов.
Но перед тем, как заняться непосредственно уничтожением клещей на участке, стоит позаботиться о средстве или препарате, которое поможет в этом нелегком деле.
Средства для уничтожения клещей
Существует огромное количество самых разных средств для борьбы с клещами: от простых химических препаратов до весьма оригинальных народных смесей.
Еще наших предков волновала проблема борьбы с клещами, и за многие годы были придуманы разнообразные способы. Среди самых известных можно выделить:
- Настой из измельченных головок чеснока. Для большего эффекта можно добавить такие травы, как мята, пижма или базилик. Такое сочетание запахов отпугивает клещей, поэтому средство отлично подойдет для орошения участка;
- Хорошим средством для уничтожения клещей служат масла хвойных деревьев: ели, пихты или сосны. Смешав их в пропорции 1:1 с водой можно получить замечательную смесь, которая с вероятностью 100% отпугнет клещей от дачного участка;
- Третий народный метод борьбы с клещами – цитрусовые. Это может быть лимон, апельсин, мандарин или даже грейпфрут. Из этих фруктов выжимается сок, смешивается с водой в пропорции один к пяти, а в результате – рабочее средство от энцефалитных клещей.