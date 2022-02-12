Какую опасность представляют собой клещи?

Правила обработки участка от клещей

Чтобы эффект был максимальным, необходимо заниматься уничтожением клещей не менее двух раз в год: первый раз в конце весны, второй – в конце лета или начале осени. Все зависит от местного климата, погоды и активности насекомых.

Заниматься уничтожением клещей стоит в безветренный, чтобы препарат не попадал на кожу человека из-за порывов ветра.

Прежде чем начать дезинфекцию, нужно скосить траву, убрать мусор и растительные остатки, поскольку именно эти места служат естественным укрытием для паразитов.

Но перед тем, как заняться непосредственно уничтожением клещей на участке, стоит позаботиться о средстве или препарате, которое поможет в этом нелегком деле.

Средства для уничтожения клещей

Существует огромное количество самых разных средств для борьбы с клещами: от простых химических препаратов до весьма оригинальных народных смесей.

Еще наших предков волновала проблема борьбы с клещами, и за многие годы были придуманы разнообразные способы. Среди самых известных можно выделить: