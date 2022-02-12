Какую опасность представляют собой клещи?

По
Евгений
-
0
28
Какую опасность представляют собой клещи?

Правила обработки участка от клещей

Чтобы эффект был максимальным, необходимо заниматься уничтожением клещей не менее двух раз в год: первый раз в конце весны, второй – в конце лета или начале осени. Все зависит от местного климата, погоды и активности насекомых.

Заниматься уничтожением клещей стоит в безветренный, чтобы препарат не попадал на кожу человека из-за порывов ветра.

Прежде чем начать дезинфекцию, нужно скосить траву, убрать мусор и растительные остатки, поскольку именно эти места служат естественным укрытием для паразитов.

Но перед тем, как заняться непосредственно уничтожением клещей на участке, стоит позаботиться о средстве или препарате, которое поможет в этом нелегком деле.

Средства для уничтожения клещей

Существует огромное количество самых разных средств для борьбы с клещами: от простых химических препаратов до весьма оригинальных народных смесей.

Еще наших предков волновала проблема борьбы с клещами, и за многие годы были придуманы разнообразные способы. Среди самых известных можно выделить:

  1. Настой из измельченных головок чеснока. Для большего эффекта можно добавить такие травы, как мята, пижма или базилик. Такое сочетание запахов отпугивает клещей, поэтому средство отлично подойдет для орошения участка;
  2. Хорошим средством для уничтожения клещей служат масла хвойных деревьев: ели, пихты или сосны. Смешав их в пропорции 1:1 с водой можно получить замечательную смесь, которая с вероятностью 100% отпугнет клещей от дачного участка;
  3. Третий народный метод борьбы с клещами – цитрусовые. Это может быть лимон, апельсин, мандарин или даже грейпфрут. Из этих фруктов выжимается сок, смешивается с водой в пропорции один к пяти, а в результате – рабочее средство от энцефалитных клещей.

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА