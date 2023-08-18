Описание приготовления:

По приданиям этот чай придумали кочевники, но за его отличный вкус его знают по всему миру. Он имеет тонизирующие свойства, в него входят танин, кофеин, витамины группы А, В и Е, катехины, фтор и йод. Он прекрасно утоляет голод и жажду.

Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко Блюдо: Напитки / Чай География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

Чай черный 1 Чайная ложка

Чай зеленый 1 Чайная ложка

Сахар 2 Ст. ложки

Соль 1.5 Чайных ложки

Вода 700 Миллилитров

Молоко 700 Миллилитров

Масло сливочное 15 Грамм

Количество порций 5

Калорийность

51 ккал

Калорийность

2 г

Белки

3 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Калмыцкий чай "Джомба"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления калмыцкого чая "Джомба".

В кастрюлю налейте воду, всыпьте оба сорта чая и доведите до кипения.

Всыпьте в чай сахар и соль, перемешайте до полного растворения.

Постоянно мешая чай, влейте молоко, доведите до кипения и сразу снимите с огня. Добавьте сливочное масло и процедите в стаканы.

Приятного чаепития!