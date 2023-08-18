Описание приготовления:
По приданиям этот чай придумали кочевники, но за его отличный вкус его знают по всему миру. Он имеет тонизирующие свойства, в него входят танин, кофеин, витамины группы А, В и Е, катехины, фтор и йод. Он прекрасно утоляет голод и жажду.
Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко Блюдо: Напитки / Чай География кухни: Русская кухня
Состав / Ингредиенты:
- Чай черный 1 Чайная ложка
- Чай зеленый 1 Чайная ложка
- Сахар 2 Ст. ложки
- Соль 1.5 Чайных ложки
- Вода 700 Миллилитров
- Молоко 700 Миллилитров
- Масло сливочное 15 Грамм
Количество порций 5
Калорийность
51 ккал
Калорийность
2 г
Белки
3 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Калмыцкий чай "Джомба"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления калмыцкого чая "Джомба".
В кастрюлю налейте воду, всыпьте оба сорта чая и доведите до кипения.
Всыпьте в чай сахар и соль, перемешайте до полного растворения.
Постоянно мешая чай, влейте молоко, доведите до кипения и сразу снимите с огня. Добавьте сливочное масло и процедите в стаканы.
Приятного чаепития!