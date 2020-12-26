Кальян на молоке. Вкуснее, мягче, нежнее

Кальян — довольно широкое поле для экспериментов, при чём экспериментировать можно не только с табачными смесями и их комбинациями. Не менее интересных результатов можно добиться, добавляя в воду различные вкусные жидкости, такие как соки, вино, коньяк и, конечно же, молоко. Молоко является наиболее традиционным из всех нетрадиционных вариантов наполнения колбы. Кальян на молоке отличается более густым и мягким дымом, дополненным нежным молочным привкусом и менее выраженной табачной составляющей. С молоком в колбе даже хорошо знакомые и привычные табачные смеси заиграют новыми оттенками. На правах эксперта в области кальянов и всего, что с ними связано, интернет-магазин ДуДа приготовил для вас пару советов на тему того, как делать кальян на молоке. Это не сложнее, чем на обычной воде, но есть несколько нюансов.

Хоть этот способ и называется “на молоке”, но по факту курить кальян на чистом молоке не получится — не та плотность. Поэтому за основу всё равно берётся вода, а уже к ней добавляется молоко. Стандартные пропорции — один к одному, но соотношение можно изменять в пользу воды. Даже при одной части молока к четырём частям воды молоко сделает своё дело, поэтому — экспериментируйте. Кстати, для кальяна подойдёт только обезжиренное коровье молоко. С жирным вы рискуете устроить внутри колбы незапланированную пенную вечеринку и полностью убить вкус табачной смеси, а козье не подойдёт из-за его резкого запаха.

Уход за кальяном

Не зависимо от того, на чём вы предпочитаете курить, кальян нуждается в регулярной чистке. Нам почти каждый день поступают вопросы о том, как правильно чистить кальян. Конечно можно прибегнуть к “народным” методам из интернета, но если вы любите ваш девайс, лучше не рисковать и использовать специальные средства. Каталог хэдшопа ДуДа не был бы столь всеобъемлющим, если бы там не были представлены разные виды чистящих средств и обширный арсенал ёршиков разных калибров, без которых невозможна полноценная чистка кальяна. Обратите внимание, что для колбы и для шахты понадобятся ерши разных размеров.

Отдельное внимание стоит уделить глиняным чашам. Поскольку они имеют свойство впитывать запахи, периодически глиняную чашу нужно раскалять до появления чёрного нагара, и затем удалять этот нагар (вместе с запахами) жёсткой щёткой. Для всех остальных частей кальяна, кроме чистящего средства и набора ёршиков, вам понадобится всего лишь тёплая вода и немного времени. Подробную инструкцию по чистке девайсов, и в целом как ухаживать за кальяном, вы можете посмотреть на нашем канале в YouTube. Если вы на него ещё не подписаны, то рекомендуем сделать это как можно скорее, там можно почерпнуть невероятное множество полезной информации.

Как купить кальян и не ошибиться

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