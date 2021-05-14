Камышовое шоссе готово на 80 процентов

Срок сдачи Камышового шоссе запланирован на сентябрь этого года. Об этом редакции НТС рассказали в Департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя.

В апреле Севавтодор, который является генподрядчиком по этому объекту, провел несколько закупок среди субподрядчиков. В том числе, был заключен договор на укрепительные работы на сумму свыше 9 миллионов рублей. Как пояснили в профильном департаменте, данная закупка не является дополнительным видом работ, все субподрядчики привлекаются в рамках действующего госконтракта.

В ходе реконструкции Камышового шоссе были выполнены работы по переустройству инженерных коммуникаций (кабельные линии, сети связи, ливневая канализация, водопровод, демонтаж опор). При формировании земляного полотна грунт скальной породы пришлось разрабатывать с помощью гидромолота. Дорожники построили две подпорные стены, уложили шесть водопропускных труб, установили 334 опоры наружного освещения. Кроме того, было демонтировано 2 здания автозаправочных станций, попавших в зону производства работ.

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Как сообщили в профильном департаменте, по состоянию на конец апреля сделана дорожная одежда (основание и нижний слой асфальтобетонного покрытия) и установлен бортовой камень (по основному ходу).

Сейчас ведутся работы по строительству ливневых очистных сооружений и канализационно-насосной станции для обслуживания дороги, продолжаются работы по установке бортового камня (на примыканиях). До осени на Камышовом шоссе предстоит обустроить тротуары и остановочные площадки, установить автопавильоны и дорожные знаки, уложить верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Напомним, АО «Аэродромдорстрой-Проект», которое в конце 2017 года получило первый контракт на реконструкцию объездной в Севастополе, вскоре обанкротилось. Объект должны были сдать в мае 2019 года, однако еще за год до этого срока стройка остановилась.

После того, как в городе сменился губернатор, работы над объектом возобновились, но вскоре выяснилось, что необходимо менять некачественный проект реконструкции.

Контракт с «Севавтодором» стоимостью свыше миллиарда рублей был заключен в сентябре 2019 года. Отметим, что дорожный подвед Правительства был единственным подрядчиком, подавшим заявку на конкурс — других желающих завершить проблемную стройку не нашлось. За время, пока идет реконструкция Камышового шоссе, в правительстве Севастополя сменилось трое руководителей профильного департамента.

Лариса Петренко