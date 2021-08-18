Камышовое шоссе «мешает» чинить ливнёвку на улице Героев Севастополя

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Провалившуюся ливнёвку на улице Героев Севастополя не получается быстро отремонтировать из-за работ на Камышовом шоссе. Такой вывод можно сделать из ответа директора Департамента транспорта Павла Иено новостному порталу ForPost.

По информации издания, 10 августа у Цеха шампанских вин машина угодила в поврежденную ливнёвку. Сотрудники «Севавтодора» тогда огородили опасное место и пообещали провести восстановительные работы на следующий день. Тем не менее, через неделю проблема не решена.

Водители отмечают, что объехать пластмассовые блоки в этом месте достаточно сложно – неизбежно приходится выезжать на встречную полосу через двойную сплошную, есть шанс попасть в аварию. Кроме того, это усугубляет сложную дорожную ситуацию.

«Объезжать препятствие приходится медленно. От автовокзала до остановки «Улица Героев Севастополя» образуется затор. Я не понимаю, почему дорожные службы так долго чинят несколько квадратных метров», — подчеркнул водитель Андрей.

Директор департамента транспорта Севастополя Павел Иено объяснил задержку с завершением работ на улице Героев Севастополя так.

«На данный момент ГБУ «Севастопольский Автодор» занято укладкой щебёночно-мастичного слоя на Камышовом шоссе. На улице Героев Севастополя дорожное покрытие другого типа — асфальтобетонное. Завод не может одновременно производить материалы разных типов. Поэтому для начала нужно закончить укладку дорожного покрытия на Камышовом шоссе. Сразу после этого Севавтодор приступит к ремонту ливнёвок на улице Героев Севастополя. Закончат ремонт ориентировочно до 1 сентября», — заверил чиновник.