Камышовое шоссе в Севастополе планируют доделать к сентябрю

Специалисты планируют завершить основные работы по строительству региональной дороги Севастополь — Камышовая бухты в начале июня, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на начальника Департамента транспорта Павла Иено.

В Крыму 3 марта проверят работу сирен оповещения Он отметил, что работы на объекте ФЦП ведутся согласно графика.

«В апреле планируем приступить к укладке верхнего слоя асфальта. Ждем установления положительной температуры и ближе к летнему сезону, наверное, в начале июня, планируем закончить», — уточнил он.