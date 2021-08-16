Канализационные стоки подтопили центр Севастополя

Фото: ForPost

Канализационная «река» прокатилась по центру Севастополя днём 16 августа. Об этом пишет новостной портал ForPost со ссылкой на очевидцев.

По их словам, наружу вырвалось содержимое коллектора – стоки полились с площади Восставших по проспекту Адмирала Октябрьского, мимо городской больницы №1, к улице Очаковцев. В итоге, собралась достаточно большая и плохо пахнущая лужа.

Предприятие «Водоканал» знает о произошедшем, его аварийные службы устраняют проблему. В пресс-службе ГУП сообщили, что зловонный потоп вызвал засор – в канализацию попали влажные салфетки и бытовой мусор.

Сроки, которые понадобятся на то, чтобы привести в порядок площадь Восставших, пока неизвестны.