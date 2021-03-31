Канализационную станцию строят рядом с пляжем в центре Севастополя

Фото: ForPost

Канализационно-насосную станцию обустраивают рядом с пляжем на мысе Хрустальный, в нескольких метрах от моря. Об этом пишет новостной портал ForPost со ссылкой на читателей – люди, сообщившие о стройке, удивились такому необычному направлению благоустройства популярного пляжа в центре Севастополя.

«В конце пляжа «Хрустальный» впритык к пляжу идёт строительство мощной канализационной станции, возможно, для будущего театра. Вопросы: почему на пляже, в 8 метрах от моря? Почему не выдержана санитарная зона КНС? Чем будет пахнуть на пляже и в соседней гостинице? Куда будут направляться аварийные сбросы?» — задал целый ряд вопросов читатель.

Корреспондент ForPost убедился: бетонный «колодец» КНС действительно находится там, где указал читатель, а ведущиеся работы действительно относятся к реконструкции канализационно-насосной станции – это подтверждает указатель на заборе вокруг стройплощадки.

Две недели назад администрация соседнего отеля уже категорически отрицала причастность к стройке, а рабочие не смогли прокомментировать, что именно они строят и почему именно здесь.

В пресс-службе ГУП «Водоканала» сообщили, что строящееся сооружение не имеет никакого отношения к ник, поэтому в организации не могут прокомментировать ход и назначение работ.

В Правительство Севастополя направлен официальный запрос с просьбой объяснить детали ведущегося рядом с городским пляжем «канализационного» строительства, отметил ForPost.