Канализацию на улице Скалистой могут построить не раньше 2022 года

Систему централизованной канализации к улице Скалистой могут подвести не раньше 2022 года. Возможность обеспечить водоотведением этот район частной застройки на Корабельной стороне будут рассматривать в Правительстве города при внесении изменений в госпрограмму «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Севастополя» на 2022 год. При положительном решении, работы по подключению 8-квартирного дома к канализации осуществят за счёт городского бюджета. Об этом рассказали в Департаменте городского хозяйства.

Сюжет об отсутствии канализации в многоквартирном доме, возведенном ещё в 1994 году на земле, предназначенной под индивидуальное жилищное строительство, вышел в эфире нашего телеканала в начале прошлой недели. По решению суда местных жителей обязали демонтировать выгребную яму, так как дальнейшее использование этой локальной системы водоотведения несёт угрозу экологическому состоянию района.

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Альтернативой для местных жителей остаётся возможность за собственные средства подключиться к существующей системе городской канализации в районе домов №32 и №34 по улице Горпищенко, которая находится в 150 метрах. Но и такие работы (которые, по словам владельцев квартир на улице Скалистой, стоят около 4 млн рублей) будут вести полтора года.

Теперь вопрос канализования районов Севастополя выходит на федеральный уровень. Кроме того, что оставшиеся без водоотведения горожане намерены обжаловать решение суда о принудительном демонтаже выгребной ямы, они обратились за помощью к депутату Государственной Думы Дмитрию Белику.