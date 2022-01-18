Во вторник канатная дорога «Мисхор-Ай-Петри» временно приостановила работу. Такое решение было принято из-за непогоды, сообщил оператор перевозок на странице в соцсети Facebook.

В крымских горах застрял в снежном заносе автомобиль с людьми «Во вторник канатная дорога «Мисхор-Ай-Петри» не работает в связи с неблагоприятными погодными условиями», — уточняется в сообщении компании-перевозчика.

Напомним, что пассажирская канатная дорога «Мисхор — Ай-Петри» соединяет плато Ай-Петри и южнобережный курорт Мисхор. По ней туристы за 15 минут преодолевают высоту 1153 метра.