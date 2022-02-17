Капитальный ремонт кровли трёх домов по улице Глухова завершат в марте этого года

Капитальный ремонт кровли трёх домов по улице Глухова ФСКР завершит уже в марте этого года. Замену покрытия на крыше домов №№3, 5 и 7 выполняет ООО «Авес-Строй Плюс». На объект подрядчик вышел в январе этого года. 17 февраля работу строителей проверил директор Фонда содействия капитальному ремонту Севастополя Дмитрий Шпагин.

Замена кровли на трёх пятиэтажках в самом разгаре. Дома №3, 5 и 7 по улице Глухова 60-х годов постройки, и давно нуждались в ремонте крыши. Подрядчик вышел на объект в начале этого года. К середине февраля строители компании «Авес-Строй Плюс» выполнили капремонт крыши дома №7 на 90%. Два других объектах – больше, чем наполовину.

ДМИТРИЙ ШПАГИН, директор Фонда содействия капитальному ремонту Севастополя: «Планируем в течение двух недель завершить работы. Сейчас в завершении работ нам тяжко препятствует погода. Несмотря на это, я считаю, что уже достаточно высокие темпы набрали по выполнению программы 2022 года».

Практически весь январь погодные условия не позволяли строителям работать ежедневно. Подрядчик завершит работы на две-три недели позже заявленного срока сдачи.

ДМИТРИЙ ШПАГИН, директор Фонда содействия капитальному ремонту Севастополя: «Здесь скатные кровли. Исторически эти дома были с плоскими кровлями. После чего в 90-х годах была сделана реконструкция, из плоских кровель сделали шатровые с бетонными, железобетонными стропильной системой».

Директор компании-подрядчика – «Авес-Строй Плюс» – рассказал, что никаких препятствий, кроме погодных, при работе не возникло.

СТАНИСЛАВ КОНОВАЛЕНКО, директор ООО «Авес-Строй Плюс»: «Непосредственно, конкретно эти три кровли, на которых мы сейчас работаем, находились в плачевном состоянии. Вот на соседней хорошо видно, как здесь было до того. Последний капремонт проводился в конце 80-х начале 90-з годов. Прошло достаточно много времени. Кровля пришла в упадок. На данной кровле используется оцинкованный профлист крашенный толщиной 0,7 мм. Достаточно жёсткий, достаточно надёжный материал. При правильной эксплуатации кровли – 30-40 лет, я думаю он выстоит».

По контракту завершить работы подрядчик должен был 10 марта. Из-за сдвига графика объекты готовятся сдать в конце месяца.

Дарья Юхновская, Дмитрий Фомин, «Севинформбюро»