Капкейки классические

По
Admin
-
0
38

Капкейки — это порционные пирожные, которые сможет приготовить каждый. Для кексов используют различные крема и начинки. Нежная выпечка отлично подходит для детских праздников и больших мероприятий. Десерт готовят из бисквитного теста. Выпечка получается пористой и воздушной. Для “шапочки” чаще всего используют сливочный крем на основе творожного сыра. Капкейки удобнее подавать, чем большой торт.

Классические капкейки в домашних условиях

Классические капкейки в домашних условиях представляют собой восхитительную выпечку для любого события. Для теста используют самые простые продукты. Порционное угощение украшают по своему усмотрению. Для этого подойдет белковый или сливочный крем, а также различный кондитерский декор.

Капкейки классические

Ингредиенты –+12 порц.

  • Мука пшеничная 200 гр.
  • Яйцо куриное 2 шт.
  • Сахар-песок 150 гр.
  • Ванилин 2 гр.
  • Молоко коровье 120 мл.
  • Разрыхлитель 10 гр.
  • Масло сливочное 100 гр.

Шаги 35 мин.

  1. Капкейки классические

    Классические капкейки легко готовятся в домашних условиях. Всыпав сахарный песок и ванилин к мягкому сливочному маслу, взбиваем до пышного состояния.

  2. Капкейки классические

    Отдельно разбалтываем яйца.

  3. Капкейки классические

    Продолжая взбивать масло, вводим яичную смесь.

  4. Капкейки классические

    Высыпаем муку и разрыхлитель, предварительно просеянные через сито. вымешиваем, разбивая комки.

  5. Капкейки классические

    Выливаем молоко и доводим до однородности.

  6. Капкейки классические

    В металлическую форму для кексов вставляем бумажные формочки и заполняем их на ⅔ высоты. Размещаем в раскаленной духовке при 180°С и выпекаем 25 минут. Протыкаем зубочисткой готовую выпечку, чтобы проверить пропеклось ли тесто.

  7. Капкейки классические

    Достаем капкейки из формы и полностью остужаем.

  8. Капкейки классические

    Покрываем кремом на основе сливочного сыра или любым другим по своему усмотрению. Приятного аппетита!

Шоколадные капкейки в духовке

Шоколадные капкейки в духовке выглядят волшебно. Любители шоколада не смогут пройти мимо бисквитного угощения. Тесто готовится максимально быстро с использованием бюджетных составляющих. Шоколадное угощение непременно понравится маленьким деткам.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 12

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная – 200 гр.
  • Яйца – 2 шт.
  • Сахар-песок – 150 гр.
  • Молоко – 120 мл.
  • Какао-порошок – 30 гр.
  • Разрыхлитель – 10 гр.
  • Масло сливочное – 100 гр.

Шаг 1. 100 граммов мягкого сливочного масла смешиваем со 150 граммами сахарного песка до состояния воздушной массы.

Капкейки классические

Шаг 2. Объединяем яйца до однородности.

Капкейки классические

Шаг 3. К взбитому маслу выливаем яичную смесь и продолжаем вымешивать миксером до гладкого состояния.

Капкейки классические

Шаг 4. Просеиваем какао-порошок, разрыхлитель и муку. Размешиваем массу.

Капкейки классические

Шаг 5. Добавив молоко, активно вымешиваем до получения гладкой массы.

Капкейки классические

Шаг 6. В форму для кексов вставляем капсулы для капкейков и наливаем шоколадное тесто на ⅔ высоты. Помещаем в прогретую до 180°С духовку и готовим 25 минут.

Капкейки классические

Шаг 7. Испекшиеся капкейки аккуратно достаем. Даем выпечке полностью остыть.

Капкейки классические

Шаг 8. Шоколадные капкейки декорируем кремом по своему усмотрению. Для более праздничного варианта можно использовать ореховую крошку, миндальные лепестки или шоколадные капли. Приятного аппетита!

Капкейки классические

Классические ванильные капкейки

Классические ванильные капкейки покорят своим ароматам всех сладкоежек. Пористая текстура выпечки не оставит равнодушных. Воздушное сочное угощение идеально подходит для чаепитий в узком кругу и для массовых мероприятий. Порционные кексы удобно взять с собой, если десерт не уже не «влазит» после сытного ужина.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Мука – 150 гр.
  • Яйца – 2 шт.
  • Сахар-песок – 100 гр.
  • Масло сливочное – 80 гр.
  • Молоко – 50 мл.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Соль – щепотка.
  • Ванилин – 1 гр.

Белковый крем:

  • Белки яичные – 4 шт.
  • Сахарная пудра – 180 гр.
  • Лимонная кислота – 0,3 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты.

Капкейки классические

Шаг 2. Мягкое сливочное масло выгружаем в чашу. Всыпаем сахар и ванилин. Вымешиваем до однородного состояния, растирая добела и увеличения в объеме.

Капкейки классические

Шаг 3. Поочередно добавляем яйца категории С1, хорошо объединяя массу после каждого яйца.

Капкейки классические

Шаг 4. Просеиваем часть муки с разрыхлителем, солим и вливаем молоко комнатной температуры. Хорошенько размешиваем.

Капкейки классические

Шаг 5. Вводим оставшуюся муку и доводим массу до однородности.

Капкейки классические

Шаг 6. Силиконовые формы для кексов наполняем до половины. Если нет силиконовых форм, применяем металлическую форму для кексов и выстилаем их бумажными капсулами.

Капкейки классические

Шаг 7. В прогретой до 170°С духовке готовим выпечку полчаса. Достав изделия спустя указанное время, прокалываем зубочисткой. Если она сухая, отключаем духовку и остужаем капкейки на столе.

Капкейки классические

Шаг 8. Взбиваем белки в обезжиренной миске до плотных пиков, подсыпаем сахарную пудру и лимонку. Взбив, размещаем на водяной бане и взбиваем 10 минут. После снимаем с огня и взбиваем еще 2 минуты. Окрашиваем пищевым красителем. Украшаем капкейки кремом, используя кондитерский мешок. Присыпаем кондитерскими бусинками или каплями шоколада.

Капкейки классические

Шаг 9. Наслаждаемся нежной ароматной выпечкой. Приятного аппетита!

Капкейки классические

Капкейки с кремом-чиз

Капкейки с кремом-чиз – это десерт с великолепным внешним видом и нежнейшей текстурой. Сливочный крем великолепно дополняет бисквитную основу. Приготовление капкейков займет не более получаса. Пока выпекается основа, займемся взбиванием вкуснейшего крема. Все максимально просто!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная – 90 гр.
  • Яйца – 1 шт.
  • Сахар-песок – 70 гр.
  • Сливки/молоко – 50 мл.
  • Масло сливочное – 70 гр.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Какао-порошок – 10 гр.

Крем:

  • Сыр творожный – 200 гр.
  • Сливки 33% – 90 мл.
  • Сахарная пудра – 45 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отвешиваем ингредиенты.

Капкейки классические

Шаг 2. Размягченное сливочное масло соединяем с сахарным песком при помощи миксера.

Капкейки классические

Шаг 3. В пышную побелевшую массу выливаем яйцо и снова перемешиваем.

Капкейки классические

Шаг 4. Отдельно соединяем какао-порошок с разрыхлителем и мукой.

Капкейки классические

Шаг 5. Просеиваем часть сухой смеси в воздушную массу. Активно размешиваем.

Капкейки классические

Шаг 6. Вливаем сливки и объединяем массу.

Капкейки классические

Шаг 7. Вводим оставшиеся сухие ингредиенты и вымешиваем тесто до гладкости. Масса получится довольно густой. Включаем духовой шкаф на 170°С. Заполнив формочки на ⅔ высоты, выпекаем капкейки 25 минут. После чего достаем и остужаем.

Капкейки классические

Шаг 8. Подготавливаем продукты для крема. Сливки и сыр должны быть из холодильника.

Капкейки классические

Шаг 9. В миску выливаем сливки и выгружаем сыр. Всыпаем сахарную пудру. Перемешиваем на небольшой скорости, постепенно увеличивая ее, чтобы получился воздушный крем.

Капкейки классические

Шаг 10. В остывших капкейках делаем отверстие. Переложив крем в кондитерский мешок, заполняем углубления.

Капкейки классические

Шаг 11. Формируем красивую “шапочку” и подаем гостям. Приятного аппетита!

Капкейки классические

Капкейки на молоке

Капкейки на молоке – шикарная бисквитная выпечка, которую подают так или задекорированную кремом. Капкейки готовятся совершенно не сложно. Реализовать рецепт сможет даже начинающий кулинар или школьник. Выпечка прекрасно выручит, если нет ничего к чаепитию, а домочадцы уже вот-вот придут.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 12

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная – 1,5 ст.
  • Яйца – 2 шт.
  • Сахар-песок – 1 ст.
  • Молоко – 0,5 ст.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Соль – ⅓ ч.л.
  • Масло сливочное – 200 гр.
  • Ванильный экстракт – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты, нагреваем духовку до 180°С. В чашу всыпаем разрыхлитель и просеянную муку. Сыплем соль и сахар. Соединяем сухие составляющие.

Капкейки классические

Шаг 2. Кладем мягкое сливочное масло.

Капкейки классические

Шаг 3. Растираем составляющие десерта. Поочередно добавляя яйца, хорошо вымешиваем. Вливаем ванильный экстракт.

Капкейки классические

Шаг 4. Вливаем полстакана молока комнатной температуры. Доводим продукты до однородной текстуры.

Капкейки классические

Шаг 5. В огнеупорной форме для кексов размещаем бумажные формочки хорошего качества. Ароматной смесью заполняем бумажные капсулы для кексов на ⅔ высоты.

Капкейки классические

Шаг 6. Размещаем противень с заготовками в прогретую духовку и выпекаем десерт 20 минут. Чтобы не пересушить выпечку, приоткрываем дверцу через четверть часа и протыкаем зубочисткой. Если она сухая, вынимаем капкейки.

Капкейки классические

Шаг 7. Готовые изделия охлаждаем, разместив на доске. Достаем из металлической формы.

Капкейки классические

Шаг 8. Капкейки украшаем по своему усмотрению. Покрываем кремом из крем-чиза или на белковой основе. Поливаем карамелью или присыпаем миндальными лепестками. Каждый определяет самостоятельно, опираясь на свою фантазию, как украсить десерт. Приятного аппетита!

Капкейки классические

Быстрые капкейки на сковороде

Быстрые капкейки на сковороде выпекаются, а точнее готовятся на пару всего лишь за 10 минут. Нежная пористая текстура сведет с ума всех любителей выпечки. Украсить капкейки можно кремом или покрыть шоколадной глазурью. Кексы подходят для перекусов и чаепитий.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Мука кукурузная – 3 ст.л.
  • Семена чиа – 1 ч.л.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Яйца куриные – 1 шт.
  • Разрыхлитель – 0,25 ч.л.
  • Молоко – 3 ст.л.
  • Масло растительное – 1 ч.л.
  • Соль – щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. В миску насыпаем 3 столовые ложки кукурузной муки, разрыхлитель, соль и сахар. Соединяем сухие продукты, хорошо размешав. Кукурузную муку по необходимости заменяем пшеничной, рисовой или овсяной.

Капкейки классические

Шаг 2. К сухой смеси вливаем молоко, дезодорированное растительное масло и яйцо.

Капкейки классические

Шаг 3. Размешиваем до однородности, высыпаем семена чиа по желанию.

Капкейки классические

Шаг 4. Снова объединив компоненты, выливаем тесто в формочку.

Капкейки классические

Шаг 5. Размещаем ее в сковородке с высокими бортиками и наливаем кипяток. Уровень жидкости должен доходить до половины высоты формы. Включаем средний нагрев.

Капкейки классические

Шаг 6. Сверху накрываем полотенцем так, чтобы концы не касались огня и закрываем крышкой. Готовим 10 минут.

Капкейки классические

Шаг 7. Прокалываем изделие зубочисткой и достаем из сковороды.

Капкейки классические

Шаг 8. Даем выпечке остыть и извлекаем из формы. По желанию декорируем кремом.

Капкейки классические

Шаг 9. Завариваем напитки и подаем выпечку. Приятного аппетита!

Капкейки классические

Капкейки с начинкой внутри

Капкейки с начинкой внутри выглядят невероятно. Если предстоит праздник и ожидается много гостей, пирожные – это идеальное угощение. Готовятся они просто и быстро, а внешний вид восхищает настолько, что трудно отвести глаза. Оригинальное лакомство попадет в самое сердце любителям сладкого.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 10

Ингредиенты:

  • Мука – 150 гр.
  • Яйца – 2 шт.
  • Сахар-песок – 100 гр.
  • Масло сливочное – 80 гр.
  • Молоко – 50 гр.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Соль – щепотка.
  • Ванильный сахар – 1 ч.л.
  • Джем – по вкусу.

Крем:

  • Масло сливочное 72% – 150 гр.
  • Сливочный сыр – 400 гр.
  • Сахарная пудра – 100 гр.
  • Джем – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты.

Капкейки классические

Шаг 2. Объединив сахар с яйцами и ванильным сахаром, кладем размягченное сливочное масло и продолжаем перемешивать. Просеиваем разрыхлитель с солью и мукой. Перемешав, вливаем молоко и доводим тесто до однородности. Количество сладости регулируем самостоятельно, не забывая, что будет сладкий наполнитель и крем.

Капкейки классические

Шаг 3. Включаем духовку на 180°С. Тем временем аккуратно наполняем капсулы для капкейков. Выбираем качественные, чтобы выпечка не прилипала и не испортился ее внешний вид.

Капкейки классические

Шаг 4. Поместив заготовки в горячий духовой шкаф, выпекаем изделия треть часа. Приготовленная выпечка приобретет золотистый цвет. Проткнув изделия, зубочистка должна быть сухой.

Капкейки классические

Шаг 5. Даем кексам остыть. В центре делаем отверстие при помощи ножа или специальной вырубки.

Капкейки классические

Шаг 6. Заполняем углубление джемом. Вкус добавки подбираем самостоятельно. Важно, чтобы наполнитель был густым и не растекался.

Капкейки классические

Шаг 7. 150 граммов сливочного масла соединяем с сахарной пудрой и сливочным сыром. Для цвета кладем пищевой краситель. Цвет определяем в зависимости от предпочтений и события, к которому готовим капкейки. Плотным кремом наполняем кондитерский мешок. Устанавливаем насадку.

Капкейки классические

Шаг 8. Формируем шапочки на капкейках, присыпаем посыпкой по своему усмотрению. Используем декор, соответствующий ситуации.

Капкейки классические

Шаг 9. Привлекательные капкейки подаем к столу или дарим близким. Приятного аппетита!

Капкейки классические

Классические капкейки «Красный бархат»

Классические капкейки “Красный бархат”– уменьшенная версия оригинального торта. Угощение выходит невероятно вкусным и максимально привлекательным. Реализовать рецепт получится даже у тех, кто боится выпечки как огня. Элементарный рецепт не доставит хлопот. Ошеломительный результат порадует с первого раза.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 12

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная – 250 гр.
  • Яйца – 3 шт.
  • Сахар-песок – 300 гр.
  • Масло сливочное – 120 гр.
  • Кефир – 200 мл.
  • Разрыхлитель – 1,5 ч.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Ванильный сахар – 10 гр.
  • Какао-порошок – 2 ст.л.
  • Пищевой краситель – 1,5 ч.л.
  • Шоколадная стружка – 10 гр.
  • Творожный сыр – 340 гр.
  • Сахарная пудра – 100 гр.
  • Кондитерская посыпка – 30 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Охлаждаем творожный сыр, а сливочное масло достаем из холодильника и даем размягчиться. Красный натуральный краситель растворяем в кефире. Шоколадную стружку, кондитерскую посыпку и красители с легкостью можно приобрести в специализированной лавке. Среди большого выбора можно найти что-то интересное, для особенных событий.

Капкейки классические

Шаг 2. Растерев половину мягкого масла с сахарным песком и ванильным сахаром до состояния побелевшей воздушной массы, по одному добавляем яйца, хорошо размешивая после каждого добавления.

Капкейки классические

Шаг 3. Смешав разрыхлитель с мукой, какао и солью, пропускаем через сито в отдельную миску. К маслянистой субстанции всыпаем часть сухих компонентов. Размешав, наливаем часть кефира. Продолжая вымешивать, добавляем остатки сухих и жидких ингредиентов. Доводим бисквитную массу до однородности.

Капкейки классические

Шаг 4. Нагреваем духовку до 180°С. Наполняем формы ярким тестом и выпекаем 20 минут. После чего достаем и остужаем.

Капкейки классические

Шаг 5. В чашу кладем охлажденный сливочный сыр, оставшееся мягкое сливочное масло и высыпаем сахарную пудру (не используем сахар, так как сложно будет разбить кристаллики и крем во время взбивания может отсечься). Сначала перемешиваем на минимальной скорости, постепенно увеличивая обороты, вымешиваем компоненты до пышности.

Капкейки классические

Шаг 6. Сливочный крем выкладываем в кондитерский мешок, насадку используем по своему усмотрению и украшаем капкейки аппетитными “шапочками”. Присыпаем посыпкой.

Капкейки классические

Шаг 7. Наслаждаемся пористой выпечкой. Приятного аппетита!

Капкейки классические

Морковные капкейки в духовке

Морковные капкейки в духовке покорят своим внешним видом и восхитительным ароматом. Волшебное угощение украсит любое мероприятие. Готовится десерт в разы быстрее, чем аналогичный торт. Все продукты без труда найдутся в каждом супермаркете. Для реализации рецепта необязательно брать фундук, подойдут и другие орехи.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная – 100 гр.
  • Яйца – 1 шт.
  • Сахар-песок – 100 гр.
  • Морковь – 150 гр.
  • Масло растительное – 50 мл.
  • Обжаренные орехи – 50 гр.
  • Разрыхлитель – 5 гр.
  • Корица – 0,5 ч.л.
  • Апельсиновая цедра – по вкусу.
  • Сахарная пудра – 60 гр.
  • Сливочный сыр – 250 гр.
  • Сливки 33% – 80 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Морковку очищаем и промываем. Апельсин обдаем кипятком.

Капкейки классические

Шаг 2. Измельчаем корнеплод теркой или, применив комбайн.

Капкейки классические

Шаг 3. Натираем на мелкой терке апельсиновую цедру.

Капкейки классические

Шаг 4. Мелко рубим орехи.

Капкейки классические

Шаг 5. Растираем яйцо с сахарным песком добела.

Капкейки классические

Шаг 6. Вливаем растительное масло без запаха и размешиваем миксером.

Капкейки классические

Шаг 7. К жидкой смеси просеиваем муку, корицу и разрыхлитель. Размешиваем.

Капкейки классические

Шаг 8. Высыпаем к бисквитной массе морковную стружку и орехи. Основательно вымешиваем лопаткой.

Капкейки классические

Шаг 9. Наполняем капсулы для капкейков на ⅔ высоты ярким ароматным тестом. Помещаем в прогретую до 170°С на 25 минут. Спустя указанное время протыкаем капкейки зубочисткой, чтобы проверить хорошо ли пропеклось тесто.

Капкейки классические

Шаг 10. Отмеряем холодные сливки и сливочный сыр. Взвешиваем сахарную пудру.

Капкейки классические

Шаг 11. Выгружаем продукты в общую емкость и взбиваем на средней скорости до плотной гладкой массы. Перекладываем крем в мешок.

Капкейки классические

Шаг 12. В центре остывших капкейков делаем отверстия и наполняем их кремом. Прикрываем кусочком бисквита.

Капкейки классические

Шаг 13. Сверху декорируем кремом и украшаем по своему вкусу посыпкой или поливаем карамелью. Приятного аппетита!

Капкейки классические

Творожные капкейки

Творожные капкейки выглядят аппетитно. Нежная текстура доставит незабываемое удовольствие. Рецепт максимально простой и бюджетный. Если нет времени на приготовление торта для праздника, – творожные капкейки отличная альтернатива, с которой справится даже начинающая хозяйка.

Время готовки – 55 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 12

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная – 200 гр.
  • Яйца – 2 шт.
  • Сахар-песок – 150 гр.
  • Творог – 150 гр.
  • Разрыхлитель – ¾ ч.л.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Ванилин – 2 гр.
  • Соль – щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты.

Капкейки классические

Шаг 2. Мягкое сливочное масло от 72% жирности растираем добела. Частями вводим сахарный песок и соль. Взбиваем 4 минуты. Для упрощения процесса, сахар перемалываем в пудру.

Капкейки классические

Шаг 3. По очереди отправляем яйца категории С1, каждый раз хорошо размешивая. Всыпаем ванилин и перемешиваем ингредиенты. При наличии заменяем ванильной эссенцией.

Капкейки классические

Шаг 4. Перетертый творог высыпаем в жидкую смесь. Жирность творога выбираем от 5% и выше. В идеале, следует взять жирный домашний продукт.

Капкейки классические

Шаг 5. Далее отправляем просеянную муку с разрыхлителем. Объединяем лопаткой.

Капкейки классические

Шаг 6. В металлической форме размещаем бумажные формочки и наполняем бисквитной основой на ⅔ высоты. Переносим в горячую духовку и выпекаем 25 минут при 180°С.

Капкейки классические

Шаг 7. Спустя 25 минут вытаскиваем выпечку и прокалываем зубочисткой.

Капкейки классические

Шаг 8. Остудив капкейки, украшаем их по своему усмотрению.

Капкейки классические

Шаг 9. Для декора используем крем, посыпку, миндальные лепестки или сахарную пудру. Дегустируем творожный десерт. Приятного аппетита!

Капкейки классические

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА