Капкейки классические

Капкейки — это порционные пирожные, которые сможет приготовить каждый. Для кексов используют различные крема и начинки. Нежная выпечка отлично подходит для детских праздников и больших мероприятий. Десерт готовят из бисквитного теста. Выпечка получается пористой и воздушной. Для “шапочки” чаще всего используют сливочный крем на основе творожного сыра. Капкейки удобнее подавать, чем большой торт.

Классические капкейки в домашних условиях

Классические капкейки в домашних условиях представляют собой восхитительную выпечку для любого события. Для теста используют самые простые продукты. Порционное угощение украшают по своему усмотрению. Для этого подойдет белковый или сливочный крем, а также различный кондитерский декор.

Ингредиенты –+12 порц.

Мука пшеничная 200 гр.

Яйцо куриное 2 шт.

Сахар-песок 150 гр.

Ванилин 2 гр.

Молоко коровье 120 мл.

Разрыхлитель 10 гр.

Масло сливочное 100 гр.

Шаги 35 мин.

Классические капкейки легко готовятся в домашних условиях. Всыпав сахарный песок и ванилин к мягкому сливочному маслу, взбиваем до пышного состояния. Отдельно разбалтываем яйца. Продолжая взбивать масло, вводим яичную смесь. Высыпаем муку и разрыхлитель, предварительно просеянные через сито. вымешиваем, разбивая комки. Выливаем молоко и доводим до однородности. В металлическую форму для кексов вставляем бумажные формочки и заполняем их на ⅔ высоты. Размещаем в раскаленной духовке при 180°С и выпекаем 25 минут. Протыкаем зубочисткой готовую выпечку, чтобы проверить пропеклось ли тесто. Достаем капкейки из формы и полностью остужаем. Покрываем кремом на основе сливочного сыра или любым другим по своему усмотрению. Приятного аппетита!

Шоколадные капкейки в духовке

Шоколадные капкейки в духовке выглядят волшебно. Любители шоколада не смогут пройти мимо бисквитного угощения. Тесто готовится максимально быстро с использованием бюджетных составляющих. Шоколадное угощение непременно понравится маленьким деткам.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 12

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 200 гр.

Яйца – 2 шт.

Сахар-песок – 150 гр.

Молоко – 120 мл.

Какао-порошок – 30 гр.

Разрыхлитель – 10 гр.

Масло сливочное – 100 гр.

Шаг 1. 100 граммов мягкого сливочного масла смешиваем со 150 граммами сахарного песка до состояния воздушной массы.

Шаг 2. Объединяем яйца до однородности.

Шаг 3. К взбитому маслу выливаем яичную смесь и продолжаем вымешивать миксером до гладкого состояния.

Шаг 4. Просеиваем какао-порошок, разрыхлитель и муку. Размешиваем массу.

Шаг 5. Добавив молоко, активно вымешиваем до получения гладкой массы.

Шаг 6. В форму для кексов вставляем капсулы для капкейков и наливаем шоколадное тесто на ⅔ высоты. Помещаем в прогретую до 180°С духовку и готовим 25 минут.

Шаг 7. Испекшиеся капкейки аккуратно достаем. Даем выпечке полностью остыть.

Шаг 8. Шоколадные капкейки декорируем кремом по своему усмотрению. Для более праздничного варианта можно использовать ореховую крошку, миндальные лепестки или шоколадные капли. Приятного аппетита!

Классические ванильные капкейки

Классические ванильные капкейки покорят своим ароматам всех сладкоежек. Пористая текстура выпечки не оставит равнодушных. Воздушное сочное угощение идеально подходит для чаепитий в узком кругу и для массовых мероприятий. Порционные кексы удобно взять с собой, если десерт не уже не «влазит» после сытного ужина.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука – 150 гр.

Яйца – 2 шт.

Сахар-песок – 100 гр.

Масло сливочное – 80 гр.

Молоко – 50 мл.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Соль – щепотка.

Ванилин – 1 гр.

Белковый крем:

Белки яичные – 4 шт.

Сахарная пудра – 180 гр.

Лимонная кислота – 0,3 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты.

Шаг 2. Мягкое сливочное масло выгружаем в чашу. Всыпаем сахар и ванилин. Вымешиваем до однородного состояния, растирая добела и увеличения в объеме.

Шаг 3. Поочередно добавляем яйца категории С1, хорошо объединяя массу после каждого яйца.

Шаг 4. Просеиваем часть муки с разрыхлителем, солим и вливаем молоко комнатной температуры. Хорошенько размешиваем.

Шаг 5. Вводим оставшуюся муку и доводим массу до однородности.

Шаг 6. Силиконовые формы для кексов наполняем до половины. Если нет силиконовых форм, применяем металлическую форму для кексов и выстилаем их бумажными капсулами.

Шаг 7. В прогретой до 170°С духовке готовим выпечку полчаса. Достав изделия спустя указанное время, прокалываем зубочисткой. Если она сухая, отключаем духовку и остужаем капкейки на столе.

Шаг 8. Взбиваем белки в обезжиренной миске до плотных пиков, подсыпаем сахарную пудру и лимонку. Взбив, размещаем на водяной бане и взбиваем 10 минут. После снимаем с огня и взбиваем еще 2 минуты. Окрашиваем пищевым красителем. Украшаем капкейки кремом, используя кондитерский мешок. Присыпаем кондитерскими бусинками или каплями шоколада.

Шаг 9. Наслаждаемся нежной ароматной выпечкой. Приятного аппетита!

Капкейки с кремом-чиз

Капкейки с кремом-чиз – это десерт с великолепным внешним видом и нежнейшей текстурой. Сливочный крем великолепно дополняет бисквитную основу. Приготовление капкейков займет не более получаса. Пока выпекается основа, займемся взбиванием вкуснейшего крема. Все максимально просто!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 90 гр.

Яйца – 1 шт.

Сахар-песок – 70 гр.

Сливки/молоко – 50 мл.

Масло сливочное – 70 гр.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Какао-порошок – 10 гр.

Крем:

Сыр творожный – 200 гр.

Сливки 33% – 90 мл.

Сахарная пудра – 45 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отвешиваем ингредиенты.

Шаг 2. Размягченное сливочное масло соединяем с сахарным песком при помощи миксера.

Шаг 3. В пышную побелевшую массу выливаем яйцо и снова перемешиваем.

Шаг 4. Отдельно соединяем какао-порошок с разрыхлителем и мукой.

Шаг 5. Просеиваем часть сухой смеси в воздушную массу. Активно размешиваем.

Шаг 6. Вливаем сливки и объединяем массу.

Шаг 7. Вводим оставшиеся сухие ингредиенты и вымешиваем тесто до гладкости. Масса получится довольно густой. Включаем духовой шкаф на 170°С. Заполнив формочки на ⅔ высоты, выпекаем капкейки 25 минут. После чего достаем и остужаем.

Шаг 8. Подготавливаем продукты для крема. Сливки и сыр должны быть из холодильника.

Шаг 9. В миску выливаем сливки и выгружаем сыр. Всыпаем сахарную пудру. Перемешиваем на небольшой скорости, постепенно увеличивая ее, чтобы получился воздушный крем.

Шаг 10. В остывших капкейках делаем отверстие. Переложив крем в кондитерский мешок, заполняем углубления.

Шаг 11. Формируем красивую “шапочку” и подаем гостям. Приятного аппетита!

Капкейки на молоке

Капкейки на молоке – шикарная бисквитная выпечка, которую подают так или задекорированную кремом. Капкейки готовятся совершенно не сложно. Реализовать рецепт сможет даже начинающий кулинар или школьник. Выпечка прекрасно выручит, если нет ничего к чаепитию, а домочадцы уже вот-вот придут.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 12

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 1,5 ст.

Яйца – 2 шт.

Сахар-песок – 1 ст.

Молоко – 0,5 ст.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Соль – ⅓ ч.л.

Масло сливочное – 200 гр.

Ванильный экстракт – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты, нагреваем духовку до 180°С. В чашу всыпаем разрыхлитель и просеянную муку. Сыплем соль и сахар. Соединяем сухие составляющие.

Шаг 2. Кладем мягкое сливочное масло.

Шаг 3. Растираем составляющие десерта. Поочередно добавляя яйца, хорошо вымешиваем. Вливаем ванильный экстракт.

Шаг 4. Вливаем полстакана молока комнатной температуры. Доводим продукты до однородной текстуры.

Шаг 5. В огнеупорной форме для кексов размещаем бумажные формочки хорошего качества. Ароматной смесью заполняем бумажные капсулы для кексов на ⅔ высоты.

Шаг 6. Размещаем противень с заготовками в прогретую духовку и выпекаем десерт 20 минут. Чтобы не пересушить выпечку, приоткрываем дверцу через четверть часа и протыкаем зубочисткой. Если она сухая, вынимаем капкейки.

Шаг 7. Готовые изделия охлаждаем, разместив на доске. Достаем из металлической формы.

Шаг 8. Капкейки украшаем по своему усмотрению. Покрываем кремом из крем-чиза или на белковой основе. Поливаем карамелью или присыпаем миндальными лепестками. Каждый определяет самостоятельно, опираясь на свою фантазию, как украсить десерт. Приятного аппетита!

Быстрые капкейки на сковороде

Быстрые капкейки на сковороде выпекаются, а точнее готовятся на пару всего лишь за 10 минут. Нежная пористая текстура сведет с ума всех любителей выпечки. Украсить капкейки можно кремом или покрыть шоколадной глазурью. Кексы подходят для перекусов и чаепитий.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Мука кукурузная – 3 ст.л.

Семена чиа – 1 ч.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Яйца куриные – 1 шт.

Разрыхлитель – 0,25 ч.л.

Молоко – 3 ст.л.

Масло растительное – 1 ч.л.

Соль – щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. В миску насыпаем 3 столовые ложки кукурузной муки, разрыхлитель, соль и сахар. Соединяем сухие продукты, хорошо размешав. Кукурузную муку по необходимости заменяем пшеничной, рисовой или овсяной.

Шаг 2. К сухой смеси вливаем молоко, дезодорированное растительное масло и яйцо.

Шаг 3. Размешиваем до однородности, высыпаем семена чиа по желанию.

Шаг 4. Снова объединив компоненты, выливаем тесто в формочку.

Шаг 5. Размещаем ее в сковородке с высокими бортиками и наливаем кипяток. Уровень жидкости должен доходить до половины высоты формы. Включаем средний нагрев.

Шаг 6. Сверху накрываем полотенцем так, чтобы концы не касались огня и закрываем крышкой. Готовим 10 минут.

Шаг 7. Прокалываем изделие зубочисткой и достаем из сковороды.

Шаг 8. Даем выпечке остыть и извлекаем из формы. По желанию декорируем кремом.

Шаг 9. Завариваем напитки и подаем выпечку. Приятного аппетита!

Капкейки с начинкой внутри

Капкейки с начинкой внутри выглядят невероятно. Если предстоит праздник и ожидается много гостей, пирожные – это идеальное угощение. Готовятся они просто и быстро, а внешний вид восхищает настолько, что трудно отвести глаза. Оригинальное лакомство попадет в самое сердце любителям сладкого.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 10

Ингредиенты:

Мука – 150 гр.

Яйца – 2 шт.

Сахар-песок – 100 гр.

Масло сливочное – 80 гр.

Молоко – 50 гр.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Соль – щепотка.

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Джем – по вкусу.

Крем:

Масло сливочное 72% – 150 гр.

Сливочный сыр – 400 гр.

Сахарная пудра – 100 гр.

Джем – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты.

Шаг 2. Объединив сахар с яйцами и ванильным сахаром, кладем размягченное сливочное масло и продолжаем перемешивать. Просеиваем разрыхлитель с солью и мукой. Перемешав, вливаем молоко и доводим тесто до однородности. Количество сладости регулируем самостоятельно, не забывая, что будет сладкий наполнитель и крем.

Шаг 3. Включаем духовку на 180°С. Тем временем аккуратно наполняем капсулы для капкейков. Выбираем качественные, чтобы выпечка не прилипала и не испортился ее внешний вид.

Шаг 4. Поместив заготовки в горячий духовой шкаф, выпекаем изделия треть часа. Приготовленная выпечка приобретет золотистый цвет. Проткнув изделия, зубочистка должна быть сухой.

Шаг 5. Даем кексам остыть. В центре делаем отверстие при помощи ножа или специальной вырубки.

Шаг 6. Заполняем углубление джемом. Вкус добавки подбираем самостоятельно. Важно, чтобы наполнитель был густым и не растекался.

Шаг 7. 150 граммов сливочного масла соединяем с сахарной пудрой и сливочным сыром. Для цвета кладем пищевой краситель. Цвет определяем в зависимости от предпочтений и события, к которому готовим капкейки. Плотным кремом наполняем кондитерский мешок. Устанавливаем насадку.

Шаг 8. Формируем шапочки на капкейках, присыпаем посыпкой по своему усмотрению. Используем декор, соответствующий ситуации.

Шаг 9. Привлекательные капкейки подаем к столу или дарим близким. Приятного аппетита!

Классические капкейки «Красный бархат»

Классические капкейки “Красный бархат”– уменьшенная версия оригинального торта. Угощение выходит невероятно вкусным и максимально привлекательным. Реализовать рецепт получится даже у тех, кто боится выпечки как огня. Элементарный рецепт не доставит хлопот. Ошеломительный результат порадует с первого раза.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 12

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 250 гр.

Яйца – 3 шт.

Сахар-песок – 300 гр.

Масло сливочное – 120 гр.

Кефир – 200 мл.

Разрыхлитель – 1,5 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Ванильный сахар – 10 гр.

Какао-порошок – 2 ст.л.

Пищевой краситель – 1,5 ч.л.

Шоколадная стружка – 10 гр.

Творожный сыр – 340 гр.

Сахарная пудра – 100 гр.

Кондитерская посыпка – 30 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Охлаждаем творожный сыр, а сливочное масло достаем из холодильника и даем размягчиться. Красный натуральный краситель растворяем в кефире. Шоколадную стружку, кондитерскую посыпку и красители с легкостью можно приобрести в специализированной лавке. Среди большого выбора можно найти что-то интересное, для особенных событий.

Шаг 2. Растерев половину мягкого масла с сахарным песком и ванильным сахаром до состояния побелевшей воздушной массы, по одному добавляем яйца, хорошо размешивая после каждого добавления.

Шаг 3. Смешав разрыхлитель с мукой, какао и солью, пропускаем через сито в отдельную миску. К маслянистой субстанции всыпаем часть сухих компонентов. Размешав, наливаем часть кефира. Продолжая вымешивать, добавляем остатки сухих и жидких ингредиентов. Доводим бисквитную массу до однородности.

Шаг 4. Нагреваем духовку до 180°С. Наполняем формы ярким тестом и выпекаем 20 минут. После чего достаем и остужаем.

Шаг 5. В чашу кладем охлажденный сливочный сыр, оставшееся мягкое сливочное масло и высыпаем сахарную пудру (не используем сахар, так как сложно будет разбить кристаллики и крем во время взбивания может отсечься). Сначала перемешиваем на минимальной скорости, постепенно увеличивая обороты, вымешиваем компоненты до пышности.

Шаг 6. Сливочный крем выкладываем в кондитерский мешок, насадку используем по своему усмотрению и украшаем капкейки аппетитными “шапочками”. Присыпаем посыпкой.

Шаг 7. Наслаждаемся пористой выпечкой. Приятного аппетита!

Морковные капкейки в духовке

Морковные капкейки в духовке покорят своим внешним видом и восхитительным ароматом. Волшебное угощение украсит любое мероприятие. Готовится десерт в разы быстрее, чем аналогичный торт. Все продукты без труда найдутся в каждом супермаркете. Для реализации рецепта необязательно брать фундук, подойдут и другие орехи.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 100 гр.

Яйца – 1 шт.

Сахар-песок – 100 гр.

Морковь – 150 гр.

Масло растительное – 50 мл.

Обжаренные орехи – 50 гр.

Разрыхлитель – 5 гр.

Корица – 0,5 ч.л.

Апельсиновая цедра – по вкусу.

Сахарная пудра – 60 гр.

Сливочный сыр – 250 гр.

Сливки 33% – 80 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Морковку очищаем и промываем. Апельсин обдаем кипятком.

Шаг 2. Измельчаем корнеплод теркой или, применив комбайн.

Шаг 3. Натираем на мелкой терке апельсиновую цедру.

Шаг 4. Мелко рубим орехи.

Шаг 5. Растираем яйцо с сахарным песком добела.

Шаг 6. Вливаем растительное масло без запаха и размешиваем миксером.

Шаг 7. К жидкой смеси просеиваем муку, корицу и разрыхлитель. Размешиваем.

Шаг 8. Высыпаем к бисквитной массе морковную стружку и орехи. Основательно вымешиваем лопаткой.

Шаг 9. Наполняем капсулы для капкейков на ⅔ высоты ярким ароматным тестом. Помещаем в прогретую до 170°С на 25 минут. Спустя указанное время протыкаем капкейки зубочисткой, чтобы проверить хорошо ли пропеклось тесто.

Шаг 10. Отмеряем холодные сливки и сливочный сыр. Взвешиваем сахарную пудру.

Шаг 11. Выгружаем продукты в общую емкость и взбиваем на средней скорости до плотной гладкой массы. Перекладываем крем в мешок.

Шаг 12. В центре остывших капкейков делаем отверстия и наполняем их кремом. Прикрываем кусочком бисквита.

Шаг 13. Сверху декорируем кремом и украшаем по своему вкусу посыпкой или поливаем карамелью. Приятного аппетита!

Творожные капкейки

Творожные капкейки выглядят аппетитно. Нежная текстура доставит незабываемое удовольствие. Рецепт максимально простой и бюджетный. Если нет времени на приготовление торта для праздника, – творожные капкейки отличная альтернатива, с которой справится даже начинающая хозяйка.

Время готовки – 55 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 12

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 200 гр.

Яйца – 2 шт.

Сахар-песок – 150 гр.

Творог – 150 гр.

Разрыхлитель – ¾ ч.л.

Масло сливочное – 100 гр.

Ванилин – 2 гр.

Соль – щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты.

Шаг 2. Мягкое сливочное масло от 72% жирности растираем добела. Частями вводим сахарный песок и соль. Взбиваем 4 минуты. Для упрощения процесса, сахар перемалываем в пудру.

Шаг 3. По очереди отправляем яйца категории С1, каждый раз хорошо размешивая. Всыпаем ванилин и перемешиваем ингредиенты. При наличии заменяем ванильной эссенцией.

Шаг 4. Перетертый творог высыпаем в жидкую смесь. Жирность творога выбираем от 5% и выше. В идеале, следует взять жирный домашний продукт.

Шаг 5. Далее отправляем просеянную муку с разрыхлителем. Объединяем лопаткой.

Шаг 6. В металлической форме размещаем бумажные формочки и наполняем бисквитной основой на ⅔ высоты. Переносим в горячую духовку и выпекаем 25 минут при 180°С.

Шаг 7. Спустя 25 минут вытаскиваем выпечку и прокалываем зубочисткой.

Шаг 8. Остудив капкейки, украшаем их по своему усмотрению.

Шаг 9. Для декора используем крем, посыпку, миндальные лепестки или сахарную пудру. Дегустируем творожный десерт. Приятного аппетита!