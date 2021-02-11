Капремонт подпорной стены на улице Луначарского завершается

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Ремонт подпорной стены на улице Луначарского, которая обрушилась после ливня летом 2019 года, завершается, сообщает новостной портал ForPost. Работы ещё идут, однако промежуточный результат уже виден.

Мнением о проделанном капремонте поделился заместитель председателя Севастопольского отделения Всероссийского общества охраны памятников Степан Самошин.

«Радует, что все старые камни остались в стене. О том, что оригинального материала не хватит, нас предупредили сразу. Однако вместо новых инкерманских блоков вполне можно было использовать старый материал. Мест, где бесхозно лежит старый облицовочный камень, у нас хватает. Кроме того, в Севастополе часто (к сожалению) сносят дореволюционные дома, а камни вывозят на свалку, хотя их можно и нужно сохранять и использовать как раз в таких случаях», — считает общественник.

Ранее у общественников возникли вопросы к толщине швов между используемыми строителями аутентичными камнями. После совместной встречи общественников, депутатов и заказчиков с представителями подрядной организации швы было решено углубить в стену, чтобы сделать их тоньше.

Как отметил Степан Самошин, эта стена – очень старая, при её строительстве камни идеально подгоняли друг к другу. Воссоздать прежний вид возможно только путём реставрации каждого из них. Однако такие работы обойдутся гораздо дороже обычного ремонта. При учёте, что стена не является объектом культурного наследия, требовать этого невозможно. Историк предположил: примерно через 10 лет камень потемнеет от времени, и кладка будет смотреться неплохо.

На фоне примеров, когда живописные архитектурные элементы из дикого камня «закатывали» в глухой серый бетон, обновленная стена на улице Луначарского выглядит приемлемо. Главный позитивный момент, по мнению Степана Самошина, заключается в том, что руководитель Департамента городского хозяйства Евгений Горлов услышал мнение общественников, в результате чего состоялась очная встреча и некоторые коррективы в ход работ удалось внести.

«Проблема в том, что задача сохранения и воссоздания исторической архитектурной среды старых районов Севастополя на деле у нас не стоит. Есть устные указания губернатора относительно подпорных стенок, но они помогают мало. В приказе Минкульта об историческом поселении подпорные стены вообще не упомянуты. Необходима регламентация подобных работ на законодательном уровне, чтобы вопрос аутентичности не решался бы по доброй воле чиновников и подрядчиков, а был прописан документально», — подчёркивает общественный деятель.