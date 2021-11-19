Капремонт пострадавших во время дождей детсадов Ялты проведут в 2022 году

Капремонт в дошкольных учреждениях ялтинского региона, будет произведен в 2022 году, передает Крыминформ со ссылкой на замглавы администрации Ялты Светлану Новодацкую.

Власти РФ выделили Крыму 124 млн рублей на ремонт школ после потопов На данный момент разрабатывается необходимая проектно-сметная документация. В том числе для детсада №31 и №7, а также детсада №27.

Заместитель главы администрации Ялты добавила, что проектная документация по объекту «Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад №23» уже направлена для прохождения государственной строительной экспертизы.