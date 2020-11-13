Капремонт за 12 миллионов: в Первомайке попытались провести дорожки прямо по траве

Фото: Тарас Любимов

В Первомайке подрядчик попытался уложить новые пешеходные дорожки прямо на траву. Интересно, что эти работы проводятся в рамках капремонта спортивной площадки и сквера стоимостью более 12 миллионов рублей. Об этом сообщает новостной портал ForPost. Про ошибки при благоустройстве сквера изданию сообщили жители Первомайки.

Эксперт Фёдор Соловьёв, который много лет работает в строительной сфере, опасается, что при таком подходе, благоустроенная за миллионы рублей территория может развалиться буквально через пару месяцев.

По его словам, пешеходные дорожки в сквере прокладывают прямо по траве, без положенной выемки 30 сантиметров плодородного груда, а бортовой камень устанавливают просто на песок, отсыпанный на траву.

«Это неправильно. Должна быть выемка грунта, и когда бордюрный камень устраивают, должны сделать опалубку, выставить бордюрный камень в отметку и залить монолитный замок бортового камня. А то, что сейчас сделано, развалится через пару месяцев», — считает Фёдор Соловьёв.

Эксперт подчеркнул: ни в одном контракте не могут прописать такую технологию, независимо от того, ведутся работы по проекту или по дефектной ведомости.

«В любом случае они должны делать работы в соответствии со сводами правил и с теми объёмами, которые заложены в дефектной ведомости и смете», — подчеркнул житель Первомайки.

В Департаменте городского хозяйства, как оказалось, знают о проблеме. Там подтвердили, что контракт по этом объекту заключило ГБУ «Парки и скверы» с ООО «Асгард» в августе 2020 года. Сумма – 12,8 миллионов рублей. В паспорте объекта указано, что работы планируют завершить в декабре этого года.

Нарушения в установке дорожек выявил строительный контроль, который проводила компания «СтройКомфорт», уточнили в департаменте. Подрядчику выдали замечания, и, как заверили в Горхозе, он уже приступил к устранению нарушений.