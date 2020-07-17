Капстрой будет отвечать за возведение и ремонт объектов здравоохранения

Департамент капитального строительства Севастополя будет отвечать за возведение и ремонт объектов здравоохранения города. Соответствующий проект распоряжения поддержали на заседании местного Правительства в пятницу, 17 июля. Теперь, согласно документу подведомственное учреждение Департамента – ГКУ «Единая дирекция капитального строительства» получит соответствующие полномочия. Она будет выполнять функции заказчика по возведению, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов, запланированных госпрограммой на ближайшие 2,5 года.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Принятие распоряжения позволит усовершенствовать реализацию мероприятий по строительству и реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов в сфере здравоохранения».

Михаил Развожаев в свою очередь отметил, что это не нововведение. Подобная практика уже давно используется на федеральном уровне.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя: «Это делается для того, чтобы люди, которые отвечают за здравоохранение – должны быть сосредоточены не на строительстве и ремонтах, а на оказании качественной медицинской помощи, отстаивании этой системы. Поэтому начинаем с Департамента здравоохранения, а в целом это общее решение для всех наших отраслевых объектов».

Вслед за этим документом, на заседании поддержали ещё один проект распоряжения. Он касался выплаты авансов компаниям, выполняющим госконктракты по строительству объектов здравоохранения.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Предоставление Государственному казённому упреждению Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» право предусмотреть авансовый платёж в государственном контракте. С учётом того, что в ближайшие дни будет запущен государственный исполнитель по государственным контрактам, мы даём право дирекции возможность заключить контракты с государственным исполнителем, где предусмотреть аванс до 50%».