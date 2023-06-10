Капуста по-грузински со свеклой – это оригинальная и красочная закуска, которая запросто разнообразит не только ваше ежедневное меню, но и праздничный стол. За счет добавления свеклы, капустные лепестки приобретают невероятно привлекательный цвет, перед которым невозможно устоять, чтобы не попробовать. Помимо внешнего вида, такие овощи обладают прекрасными вкусовыми характеристиками и насыщенным ароматом, который дополняют различные специи и травы.

Классическая капуста по-грузински со свеклой

Классическая капуста по-грузински со свеклой – это хрустящая и очень аппетитная закуска, которая разлетается с тарелок в считанные минуты. Именно «разлетается», потому как устоять перед розоватыми ломтиками с насыщенным ароматом чеснока и свеклы просто невозможно!

Ингредиенты –+15 порц.

Капуста белокочанная 3 кг

Свекла 1.5 кг

Перец чили 1 шт.

Чеснок 2 головки

Сельдерей 2 пучка

Соль 3 ст.л.

Вода 2 л.

Шаги 15 мин.

Как приготовить классическую капусту по-грузински со свеклой? Перед началом процесса, выкладываем на стол все необходимые продукты. Снимаем испорченные листья с кочана, разрезаем на произвольные сегменты среднего размера. Параллельно доводим до кипения воду с солью, полностью остужаем маринад. Очищенную свеклу режем на слайсы, чеснок на дольки, а острый перец прямо с семенами нарезаем колечками. В глубокую емкость выкладываем капусту, следом свеклу, острый перец и чеснок, перекладываем слои веточками ароматного сельдерея. Повторяем слои. Пока не закончатся ингредиенты. Последним слоем обязательно выкладываем свеклу и полностью заливаем овощное ассорти остывшим маринадом, сверху устанавливаем гнет и оставляем в таком положении на 2-3 суток прямо на рабочей поверхности. По истечении времени, ставим на пару дней в холодильную камеру. Затем достаем емкость с аппетитной капустой, вынимаем ее из маринада и переходим к сервировке. Приятного аппетита!

Капуста по-грузински со свеклой и чесноком

Капуста по-грузински со свеклой и чесноком – это пикантная и оригинальная заготовка, которая приведет ваши вкусовые рецепторы в настоящий гастрономический восторг! При укусе, небольшие ломтики приятно удивят вас своей пряностью и отчетливым вкусом ароматных специй.

Время готовки – 48 ч.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 1,5 кг.

Свекла – 2 шт.

Морковка – 3 шт.

Чеснок – 5 зуб.

Вода – 2 ст.

Масло растительное – ½ ст.

Уксус столовый 9% – 100 мл.

Сахар-песок – ½ ст.

Соль – 1,5 ст.л.

Лист лавра – 4 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кочан капусты разрезаем на кубики со сторонами не более четырех сантиметров и пересыпаем в миску с высокими бортиками.

Шаг 2. При помощи бурачной терки измельчаем очищенный чеснок, морковку и свеклу. Полученную стружку перемешиваем.

Шаг 3. В кастрюлю кладем слой капусты и перекладываем его яркой смесью из моркови и свеклы, заполняем всю посуду и, не теряя времени, варим маринад. В сотейник наливаем воду и добавляем лаврушку, масло, соль и сахарный песок – томим около двух минут с момента закипания, вливаем уксус и выключаем нагрев.

Шаг 4. Горячим раствором заливаем овощи, прикрываем тарелкой и сверху помещаем банку с водой, дабы компоненты не всплывали на поверхность.

Шаг 5. Спустя сутки раскладываем закуску по банкам и закупориваем емкости капроновыми крышками. Перемещаем в холодильник еще на одни сутки.

Шаг 6. На следующий день снимаем пробу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Быстрая маринованная капуста со свеклой и чесноком по-грузински

Быстрая маринованная капуста со свеклой и чесноком по-грузински представляет собой светло-розовые ломтики, полностью пропитанные такими добавками, как жгучий чеснок, лавровый лист и горошины ароматного перца. На готовку уйдет всего лишь несколько минут, а первую дегустацию можно провести всего через двое суток!

Время готовки – 48-72 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Свекла – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Чеснок – 1 головка.

Капуста – ½ кочана.

Лист лавра – 2-3 шт.

Перец душистый горошком – по вкусу.

Соль – 2 ст.л.

Сахар-песок – ½ ст.

Уксус 9% – 100 мл.

Кипяток – 1 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Шаг 2. Капусту режем на небольшие ломтики.

Шаг 3. Крупными четверть кольцами нарезаем очищенную свеклу, высыпаем к капусте.

Шаг 4. Добавляем колечки моркови, очищенные зубки чеснока, горошины перца и лавровый лист.

Шаг 5. В кипятке смешиваем соль, уксус и сахарный песок.

Шаг 6. Заливаем овощную нарезку со специями.

Шаг 7. Прикрываем состав крышкой и убираем в прохладное помещение на трое суток. После чего – дегустируем. Приятного аппетита!

Краснокочанная капуста со свеклой

Краснокочанная капуста со свеклой – это необычный способ приготовления данных овощей, которые обладают невероятно аппетитным цветом и ярким ароматом. Для готовки нам также потребуется морковка и репчатый лук, компоненты пропитываются соком друг друга всего лишь за сутки.

Время готовки – 24 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5-6.

Ингредиенты:

Капуста краснокочанная – ½ кочана.

Луковица – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Свекла – 1 шт.

Для маринада (расчет на 5-6 кг овощей):

Вода – 1,5 л.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Уксус столовый 9% – 500 мл.

Соль – 1-2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. С кочана снимаем потемневшие или подпорченные листочки, вилок шинкуем соломкой либо нарезаем квадратами.

Шаг 2. Удаляем шелуху с лука, режем полукольцами.

Шаг 3. Очищаем морковку и измельчаем при помощи терки.

Шаг 4. Произвольно нарезаем свеклу либо так же трем на терке.

Шаг 5. Смешиваем все подготовленные компоненты и раскладываем по чистым и сухим банкам.

Шаг 6. Для приготовления маринада кипятим полтора литра воды и растворяем соль и сахар, вливаем уксус. Полученным раствором заливаем содержимое стеклянной банки, горлышко прикрываем марлей.

Шаг 7. Настаиваем закуску на рабочем столе около суток и затем приступаем к трапезе. Храним капусту в холодильнике. Приятного аппетита!

Капуста крупными кусками со свеклой по-грузински

Капуста крупными кусками со свеклой по-грузински – это пикантное дополнение к любому основному блюду, которое мы вам заранее рекомендуем готовить с запасом, так как закуска пользуется огромной популярностью среди тех, кто попробовал хотя бы ломтик. Приступим!

Время готовки – 27 ч.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Капуста – 1,2-1,3 кг.

Свекла крупная – 1 шт.

Чеснок – 1 головка.

Перец острый стручковый – ½-1 шт.

Для маринада:

Вода – 1 л.

Соль – 1 ст.л.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Уксус 9% – 80 мл.

Лист лавра – 3-4 шт.

Зерна кориандра – ½ ч.л.

Гвоздика – 3-4 бутона.

Перец душистый горошком – 4-5 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кочан разделяем на крупные куски, оставляя на каждом часть кочерыжки для сохранения формы.

Шаг 2. Овощи очищаем и нарезаем: свеклу – ломтиками, чеснок – слайсами, а острый перчик режем колечками.

Шаг 3. Выкладываем слой капусты на дно кастрюли и присыпаем измельченными добавками.

Шаг 4. Аналогичным способом заполняем всю посуду.

Шаг 5. В сотейник наливаем воду и забрасываем приправы, включая соль и сахар.

Шаг 6. Доводим жидкость до кипения и провариваем несколько минут, после вводим уксус и убираем с конфорки – переливаем к овощам.

Шаг 7. Сверху устанавливаем груз и даем остыть при комнатной температуре, затем ставим на 24 часа в прохладное помещение.

Шаг 8. Аппетитную капусту выкладываем на тарелки и незамедлительно снимаем пробу. Приятного аппетита!

Капуста по-грузински со свеклой без уксуса

Капуста по-грузински со свеклой без уксуса – это кушанье, которое квасится естественным образом без добавления каких-либо консервантов. Исходя из этого, такую закуску можно запросто предложить людям, у которых имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Время готовки – 3-4 суток.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 8-10.

Ингредиенты:

Капуста – 2 кг.

Вода – 2 л.

Соль – 2 ст.л.

Свекла – 500 гр.

Перец острый стручковый – по вкусу.

Чеснок – по вкусу.

Кинза – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кочан ополаскиваем и разрезаем на 4-8 долек, в зависимости от размеров.

Шаг 2. Очищаем и нарезаем чеснок и свеклу, измельчаем острый перец.

Шаг 3. В глубокую посуду слоями кладем свеклу, капусту, перец, кинзу и чеснок. Заливаем маринадом: кипятим воду с солью и остужаем до 80 градусов.

Шаг 4. Прикрываем заготовку крышкой и настаиваем на столе 48 часов, затем перемещаем на полку холодильника и через сутки снимаем пробу.

Шаг 5. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Маринованная капуста со свеклой и уксусом в банках

Маринованная капуста со свеклой и уксусом в банках – это простой и очень быстрый способ приготовления хрустящей и в меру острой закуски, которая запросто разнообразит привычный рацион и привнесет нечто совершенно новое и необычное для ваших вкусовых рецепторов.

Время готовки – 24 ч.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 750 гр.

Свекла – ½ шт.

Морковка – 1 шт.

Чеснок – 1 зуб.

Соль – ½ ч.л.

Сахар-песок – ½ ч.л.

Лист лавра – 1 шт.

Перец черный горошком – 3-5 шт.

Уксус столовый 9% – 50 мл.

Вода – 350 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем морковку и измельчаем при помощи терки с крупными отверстиями.

Шаг 2. Тонкими слайсами нарезаем свеклу и зубки чеснока.

Шаг 3. Произвольно шинкуем белокочанную капусту.

Шаг 4. Заполняем полностью банку, чередуя компоненты.

Шаг 5. В сотейнике варим маринад: воду смешиваем с уксусом, лавровым листом, солью, сахаром и горошинами перца – доводим до кипения.

Шаг 6. Переливаем раствор к овощному ассорти.

Шаг 7. Настаиваем закуску в течение суток при комнатной температуре.

Шаг 8. Храним пикантную капусту в холодильной камере. Приятного аппетита!