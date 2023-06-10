Капуста по-грузински со свеклой – это оригинальная и красочная закуска, которая запросто разнообразит не только ваше ежедневное меню, но и праздничный стол. За счет добавления свеклы, капустные лепестки приобретают невероятно привлекательный цвет, перед которым невозможно устоять, чтобы не попробовать. Помимо внешнего вида, такие овощи обладают прекрасными вкусовыми характеристиками и насыщенным ароматом, который дополняют различные специи и травы.
Классическая капуста по-грузински со свеклой
Классическая капуста по-грузински со свеклой – это хрустящая и очень аппетитная закуска, которая разлетается с тарелок в считанные минуты. Именно «разлетается», потому как устоять перед розоватыми ломтиками с насыщенным ароматом чеснока и свеклы просто невозможно!
Ингредиенты –+15 порц.
- Капуста белокочанная 3 кг
- Свекла 1.5 кг
- Перец чили 1 шт.
- Чеснок 2 головки
- Сельдерей 2 пучка
- Соль 3 ст.л.
- Вода 2 л.
Шаги 15 мин.
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Как приготовить классическую капусту по-грузински со свеклой? Перед началом процесса, выкладываем на стол все необходимые продукты.
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Снимаем испорченные листья с кочана, разрезаем на произвольные сегменты среднего размера. Параллельно доводим до кипения воду с солью, полностью остужаем маринад.
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Очищенную свеклу режем на слайсы, чеснок на дольки, а острый перец прямо с семенами нарезаем колечками.
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В глубокую емкость выкладываем капусту, следом свеклу, острый перец и чеснок, перекладываем слои веточками ароматного сельдерея. Повторяем слои. Пока не закончатся ингредиенты.
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Последним слоем обязательно выкладываем свеклу и полностью заливаем овощное ассорти остывшим маринадом, сверху устанавливаем гнет и оставляем в таком положении на 2-3 суток прямо на рабочей поверхности. По истечении времени, ставим на пару дней в холодильную камеру.
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Затем достаем емкость с аппетитной капустой, вынимаем ее из маринада и переходим к сервировке.
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Приятного аппетита!
Капуста по-грузински со свеклой и чесноком
Капуста по-грузински со свеклой и чесноком – это пикантная и оригинальная заготовка, которая приведет ваши вкусовые рецепторы в настоящий гастрономический восторг! При укусе, небольшие ломтики приятно удивят вас своей пряностью и отчетливым вкусом ароматных специй.
Время готовки – 48 ч.
Время приготовления – 15-20 мин.
Порции – 6.
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 1,5 кг.
- Свекла – 2 шт.
- Морковка – 3 шт.
- Чеснок – 5 зуб.
- Вода – 2 ст.
- Масло растительное – ½ ст.
- Уксус столовый 9% – 100 мл.
- Сахар-песок – ½ ст.
- Соль – 1,5 ст.л.
- Лист лавра – 4 шт.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Кочан капусты разрезаем на кубики со сторонами не более четырех сантиметров и пересыпаем в миску с высокими бортиками.
Шаг 2. При помощи бурачной терки измельчаем очищенный чеснок, морковку и свеклу. Полученную стружку перемешиваем.
Шаг 3. В кастрюлю кладем слой капусты и перекладываем его яркой смесью из моркови и свеклы, заполняем всю посуду и, не теряя времени, варим маринад. В сотейник наливаем воду и добавляем лаврушку, масло, соль и сахарный песок – томим около двух минут с момента закипания, вливаем уксус и выключаем нагрев.
Шаг 4. Горячим раствором заливаем овощи, прикрываем тарелкой и сверху помещаем банку с водой, дабы компоненты не всплывали на поверхность.
Шаг 5. Спустя сутки раскладываем закуску по банкам и закупориваем емкости капроновыми крышками. Перемещаем в холодильник еще на одни сутки.
Шаг 6. На следующий день снимаем пробу и наслаждаемся. Приятного аппетита!
Быстрая маринованная капуста со свеклой и чесноком по-грузински
Быстрая маринованная капуста со свеклой и чесноком по-грузински представляет собой светло-розовые ломтики, полностью пропитанные такими добавками, как жгучий чеснок, лавровый лист и горошины ароматного перца. На готовку уйдет всего лишь несколько минут, а первую дегустацию можно провести всего через двое суток!
Время готовки – 48-72 ч.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 5.
Ингредиенты:
- Свекла – 1 шт.
- Морковка – 1 шт.
- Чеснок – 1 головка.
- Капуста – ½ кочана.
- Лист лавра – 2-3 шт.
- Перец душистый горошком – по вкусу.
- Соль – 2 ст.л.
- Сахар-песок – ½ ст.
- Уксус 9% – 100 мл.
- Кипяток – 1 л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.
Шаг 2. Капусту режем на небольшие ломтики.
Шаг 3. Крупными четверть кольцами нарезаем очищенную свеклу, высыпаем к капусте.
Шаг 4. Добавляем колечки моркови, очищенные зубки чеснока, горошины перца и лавровый лист.
Шаг 5. В кипятке смешиваем соль, уксус и сахарный песок.
Шаг 6. Заливаем овощную нарезку со специями.
Шаг 7. Прикрываем состав крышкой и убираем в прохладное помещение на трое суток. После чего – дегустируем. Приятного аппетита!
Краснокочанная капуста со свеклой
Краснокочанная капуста со свеклой – это необычный способ приготовления данных овощей, которые обладают невероятно аппетитным цветом и ярким ароматом. Для готовки нам также потребуется морковка и репчатый лук, компоненты пропитываются соком друг друга всего лишь за сутки.
Время готовки – 24 ч.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 5-6.
Ингредиенты:
- Капуста краснокочанная – ½ кочана.
- Луковица – 1 шт.
- Морковка – 1 шт.
- Свекла – 1 шт.
Для маринада (расчет на 5-6 кг овощей):
- Вода – 1,5 л.
- Сахар-песок – 2 ст.л.
- Уксус столовый 9% – 500 мл.
- Соль – 1-2 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. С кочана снимаем потемневшие или подпорченные листочки, вилок шинкуем соломкой либо нарезаем квадратами.
Шаг 2. Удаляем шелуху с лука, режем полукольцами.
Шаг 3. Очищаем морковку и измельчаем при помощи терки.
Шаг 4. Произвольно нарезаем свеклу либо так же трем на терке.
Шаг 5. Смешиваем все подготовленные компоненты и раскладываем по чистым и сухим банкам.
Шаг 6. Для приготовления маринада кипятим полтора литра воды и растворяем соль и сахар, вливаем уксус. Полученным раствором заливаем содержимое стеклянной банки, горлышко прикрываем марлей.
Шаг 7. Настаиваем закуску на рабочем столе около суток и затем приступаем к трапезе. Храним капусту в холодильнике. Приятного аппетита!
Капуста крупными кусками со свеклой по-грузински
Капуста крупными кусками со свеклой по-грузински – это пикантное дополнение к любому основному блюду, которое мы вам заранее рекомендуем готовить с запасом, так как закуска пользуется огромной популярностью среди тех, кто попробовал хотя бы ломтик. Приступим!
Время готовки – 27 ч.
Время приготовления – 25 мин.
Порции – 6.
Ингредиенты:
- Капуста – 1,2-1,3 кг.
- Свекла крупная – 1 шт.
- Чеснок – 1 головка.
- Перец острый стручковый – ½-1 шт.
Для маринада:
- Вода – 1 л.
- Соль – 1 ст.л.
- Сахар-песок – 2 ст.л.
- Уксус 9% – 80 мл.
- Лист лавра – 3-4 шт.
- Зерна кориандра – ½ ч.л.
- Гвоздика – 3-4 бутона.
- Перец душистый горошком – 4-5 шт.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Кочан разделяем на крупные куски, оставляя на каждом часть кочерыжки для сохранения формы.
Шаг 2. Овощи очищаем и нарезаем: свеклу – ломтиками, чеснок – слайсами, а острый перчик режем колечками.
Шаг 3. Выкладываем слой капусты на дно кастрюли и присыпаем измельченными добавками.
Шаг 4. Аналогичным способом заполняем всю посуду.
Шаг 5. В сотейник наливаем воду и забрасываем приправы, включая соль и сахар.
Шаг 6. Доводим жидкость до кипения и провариваем несколько минут, после вводим уксус и убираем с конфорки – переливаем к овощам.
Шаг 7. Сверху устанавливаем груз и даем остыть при комнатной температуре, затем ставим на 24 часа в прохладное помещение.
Шаг 8. Аппетитную капусту выкладываем на тарелки и незамедлительно снимаем пробу. Приятного аппетита!
Капуста по-грузински со свеклой без уксуса
Капуста по-грузински со свеклой без уксуса – это кушанье, которое квасится естественным образом без добавления каких-либо консервантов. Исходя из этого, такую закуску можно запросто предложить людям, у которых имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Время готовки – 3-4 суток.
Время приготовления – 20-25 мин.
Порции – 8-10.
Ингредиенты:
- Капуста – 2 кг.
- Вода – 2 л.
- Соль – 2 ст.л.
- Свекла – 500 гр.
- Перец острый стручковый – по вкусу.
- Чеснок – по вкусу.
- Кинза – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Кочан ополаскиваем и разрезаем на 4-8 долек, в зависимости от размеров.
Шаг 2. Очищаем и нарезаем чеснок и свеклу, измельчаем острый перец.
Шаг 3. В глубокую посуду слоями кладем свеклу, капусту, перец, кинзу и чеснок. Заливаем маринадом: кипятим воду с солью и остужаем до 80 градусов.
Шаг 4. Прикрываем заготовку крышкой и настаиваем на столе 48 часов, затем перемещаем на полку холодильника и через сутки снимаем пробу.
Шаг 5. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!
Маринованная капуста со свеклой и уксусом в банках
Маринованная капуста со свеклой и уксусом в банках – это простой и очень быстрый способ приготовления хрустящей и в меру острой закуски, которая запросто разнообразит привычный рацион и привнесет нечто совершенно новое и необычное для ваших вкусовых рецепторов.
Время готовки – 24 ч.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 750 гр.
- Свекла – ½ шт.
- Морковка – 1 шт.
- Чеснок – 1 зуб.
- Соль – ½ ч.л.
- Сахар-песок – ½ ч.л.
- Лист лавра – 1 шт.
- Перец черный горошком – 3-5 шт.
- Уксус столовый 9% – 50 мл.
- Вода – 350 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Очищаем морковку и измельчаем при помощи терки с крупными отверстиями.
Шаг 2. Тонкими слайсами нарезаем свеклу и зубки чеснока.
Шаг 3. Произвольно шинкуем белокочанную капусту.
Шаг 4. Заполняем полностью банку, чередуя компоненты.
Шаг 5. В сотейнике варим маринад: воду смешиваем с уксусом, лавровым листом, солью, сахаром и горошинами перца – доводим до кипения.
Шаг 6. Переливаем раствор к овощному ассорти.
Шаг 7. Настаиваем закуску в течение суток при комнатной температуре.
Шаг 8. Храним пикантную капусту в холодильной камере. Приятного аппетита!