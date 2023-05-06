Капуста «по-Шведски». Вкусный рецепт на обед или ужин: капуста вкуснее мяса

Любовью к капусте прониклось довольно много народов на нашей планете. Поэтому при появлении селекционирования, этот овощ стали активно развивать в нечто съедобное. Из обычной дикой травы появились все виды капусты. Кто-то из селекционеров взял стебли растения и вывел брокколи, кто-то решил экспериментировать с листьями, получая салат.

Белокочанная капуста появилась таким же образом.

Этот удивительный овощ стал полезен для человека. Им можно накормить и себя, и всю семью, и даже скот.

Мы расскажем о том, как можно вкусно приготовить капустный ужин.

Ингредиенты для капустного ужина:

капуста — шт.;

соль — ½ ч. л.;

яйцо — шт.;

мука — 3 ст. л.

Приготовление капустного ужина:

Нужно мелко нашинковать капусту, а затем нарезать на небольшие кусочки. Полученную капустную массу заливаем кипятком, оставляем на 15 минут.

Далее капусту надо отжать от воды и хорошо размять руками. К капустной массе высыпаем соль, перемешиваем.

В капустную смесь разбиваем яйцо, смешиваем. Просеиваем в капустную массу муку, замешиваем подобие теста.

Формируем из капустной массы небольшие шарики, похожие на фрикадельки. На сковороде с небольшим количеством растительного масла обжариваем капустные фрикадельки с обеих сторон до румяной корочки.

В капустную смесь перед формированием комочков можно добавить любимые специи. Так вкус капустных фрикаделек будет более насыщенным.