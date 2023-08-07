Чтобы не думать, какую же банку открыть (с овощным салатом или же с томатами), можно заранее приготовить универсальное блюдо. Хрустящая капуста с помидорами на зиму — идеальная закуска в этом плане. Она избавит вас от необходимости доставать из погреба сразу несколько заготовок.

Этот рецепт хорош тем, что он не предполагает варку маринада. Просто добавляете все необходимые ингредиенты прямо в банку, и ничего дополнительно делать не нужно. Суперудобный способ консервации!

Сочная капуста с помидорами на зиму: простая технология

В рецепте указано то количество овощей, которого хватит, чтобы закрыть 4 банки, что рассчитаны на 3 л. При желании вы можете добавить больше сладкого перца и меньше моркови (это на ваше усмотрение). Что же касается маринада, то указанных в рецепте ингредиентов для его приготовления, а также специй хватит на 1 трехлитровую банку.

Ингредиенты

Помидор7,5 кг Петрушка по вкусу Болгарский перец3 шт. Морковь2 шт. Зонтики укропа по вкусу Чеснок1 шт. Сахар100 г Соль1 ст. л. Уксус1,5 ст. л. Черный перец (горошком)3 шт. Гвоздика3 шт. Перец душистый3 шт.

Приготовление

Мелко шинкуем капусту. Промываем сладкий перец. Удаляем плодоножку и семена. Нарезаем его тонкой соломкой.Очищаем морковь. Натираем ее на мелкой терке. Очищаем чеснок. Мелко его нарезаем. Перемешиваем все подготовленные овощи в глубокой емкости. На дно чистой банки помещаем промытую петрушку и зонтики укропа. Затем выкладываем томаты в один слой. Сверху помещаем смесь овощей. Продолжаем чередовать помидоры с салатом.Добавляем горошины черного и душистого перцев, а также бутончики гвоздики. Всыпаем сахар. Вливаем небольшое количество воды. Затем всыпаем соль. Добавляем уксус 9 %-ый. Заливаем всё чистой водой до самого верха. Прикрываем банки крышками. Помещаем их в кастрюлю, дно которой застелено полотенцем.Вливаем воду практически до плечиков банок. Доводим всё до кипения. Держим банки на огне в течение 12 минут. Затем выключаем нагрев. Закатываем банки. Переворачиваем их вверх дном. Оставляем до полного остывания при комнатной температуре.

Банки укутывать полотенцем, пледом или одеялом не нужно. Просто после ночи, что остывшие заготовки провели на кухне, отправьте их в прохладное место (в погреб либо в кладовку) для дальнейшего хранения.