Описание приготовления:

Приготовить капусту в сметане в духовке можно квадратиками или соломкой, я предлагаю оставить её целыми кусочками. Закреплённые на кочерыжке листья сохранят её форму и получится красивое аппетитное блюдо. Запекать по этому рецепту можно и молодую капусту, и зимнюю из погребов, оба варианта по-своему хороши. Подавайте самостоятельно, в качестве гарнира или просто с любимым соусом.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Овощи / Капуста

Блюдо: Горячие блюда / Гарниры

Состав / Ингредиенты:

Капуста 600-800 Грамм

Сметана 300 Грамм (20% жирности и выше)

Сыр 100 Грамм

Лук 1 Штука

Морковь 1 Штука

Растительное масло 3 Ст. ложки

Паприка (молотая) 1 Чайная ложка

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

90 ккал

Калорийность

3 г

Белки

7 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Капуста в сметане в духовке»

Подготовьте все ингредиенты.

Капусту очистите от верхних листьев и разделите на две части. Каждую половинку нарежьте дольками произвольной ширины, но так, чтобы удобно было выложить в жаропрочную форму.

Опустите примерно на 3-5 минут в подсоленную кипящую воду. Молодую капусту можно выдержать чуть меньше, зимнюю чуть дольше. Затем откиньте на сито.

В сковороде обжарьте тёртую морковь и нарезанный кубиками лук.

Добавьте сметану, соль по вкусу и через минуту снимите с плиты. Если хотите загустить соус, то можно дополнительно добавить 1-2 ч.л. муки.

Выложите капусту в жаропрочную форму с высокими бортиками. Выкладывайте капусту "гребнем" по принципу "домино", дольки должны частично накрывать друг друга. Посолите и поперчите капусту по вкусу.

Сверху полейте сметанным соусом. Консистенция соуса должна быть как не слишком густая сметана, ориентировочно он должен покрывать капусту на 1/2, но не менее 1/3. По необходимости можно добавить ещё немного сметаны или любого бульона.

Посыпьте всё тёртым сыром и накройте форму фольгой. Запекайте ориентировочно 20 минут при температуре 180 градусов.

Капуста должна стать мягкой, а сыр покрыть её полностью. За 5-10 минут до готовности можно фольгу убрать и дать сыру подрумяниться.

Капуста в сметане в духовке готова. Приятного аппетита!

Совет от повара:

По желанию можно добавить грибы, получится ещё вкуснее и ароматнее.