Описание приготовления:
Приготовить капусту в сметане в духовке можно квадратиками или соломкой, я предлагаю оставить её целыми кусочками. Закреплённые на кочерыжке листья сохранят её форму и получится красивое аппетитное блюдо. Запекать по этому рецепту можно и молодую капусту, и зимнюю из погребов, оба варианта по-своему хороши. Подавайте самостоятельно, в качестве гарнира или просто с любимым соусом.
Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Овощи / Капуста
Блюдо: Горячие блюда / Гарниры
Состав / Ингредиенты:
- Капуста 600-800 Грамм
- Сметана 300 Грамм (20% жирности и выше)
- Сыр 100 Грамм
- Лук 1 Штука
- Морковь 1 Штука
- Растительное масло 3 Ст. ложки
- Паприка (молотая) 1 Чайная ложка
- Соль По вкусу
- Перец По вкусу
Количество порций 6
Калорийность
90 ккал
Калорийность
3 г
Белки
7 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Капуста в сметане в духовке»
Подготовьте все ингредиенты.
Капусту очистите от верхних листьев и разделите на две части. Каждую половинку нарежьте дольками произвольной ширины, но так, чтобы удобно было выложить в жаропрочную форму.
Опустите примерно на 3-5 минут в подсоленную кипящую воду. Молодую капусту можно выдержать чуть меньше, зимнюю чуть дольше. Затем откиньте на сито.
В сковороде обжарьте тёртую морковь и нарезанный кубиками лук.
Добавьте сметану, соль по вкусу и через минуту снимите с плиты. Если хотите загустить соус, то можно дополнительно добавить 1-2 ч.л. муки.
Выложите капусту в жаропрочную форму с высокими бортиками. Выкладывайте капусту "гребнем" по принципу "домино", дольки должны частично накрывать друг друга. Посолите и поперчите капусту по вкусу.
Сверху полейте сметанным соусом. Консистенция соуса должна быть как не слишком густая сметана, ориентировочно он должен покрывать капусту на 1/2, но не менее 1/3. По необходимости можно добавить ещё немного сметаны или любого бульона.
Посыпьте всё тёртым сыром и накройте форму фольгой. Запекайте ориентировочно 20 минут при температуре 180 градусов.
Капуста должна стать мягкой, а сыр покрыть её полностью. За 5-10 минут до готовности можно фольгу убрать и дать сыру подрумяниться.
Капуста в сметане в духовке готова. Приятного аппетита!
Совет от повара:
По желанию можно добавить грибы, получится ещё вкуснее и ароматнее.