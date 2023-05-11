Описание приготовления:

Капустная слоенка получается очень сочной и невероятно вкусной, очень рекомендую попробовать ее приготовить. Заливку можно приготовить как из молока, так и из сметаны, сметана более хорошо свяжет начинку и в разрезе слоенка будет больше похожа на запеканку. Панировочные сухари можно заменить на тертый твердый сыр, с ним слоенка должна быть еще вкуснее.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Овощи / Капуста

Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Капуста белокочанная 300 Грамм

Фарш 500 Грамм (говядина и свинина)

Яйцo 3 Штуки

Молоко 300 Грамм

Лук репчатый 1 Штука

Морковь 1 Штука

Сухари панировочные 3 Ст. ложки

Масло растительное 2 Ст. ложки

Соль По вкусу

Перец черный молотый По вкусу

Картофель 3 Штуки

Количество порций 3

Калорийность

136 ккал

Калорийность

7 г

Белки

8 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Капустная слоенка»

Подготовьте ингредиенты. Лук, морковь и картофель почистите, помойте и обсушите.

Натрите картофель и морковь тонкой соломкой, нарежьте мелким кубиком репчатый лук. Обжарьте овощи в небольшом количестве растительного масла до готовности.

В другой сковороде обжарьте фарш минут 10.

Соедините овощи с фаршем, обжарьте минут 5, начинку посолите и поперчите.

Разберите капусту на листья, проварите их в кипящей воде минуты 2-3, если капуста молодая, ей достаточно 1,5 минуты.

Взбейте в глубокой миске молоко с крупными яйцами, заливку посолите и поперчите слегка.

Дно огнеупорной формы выстелите капустными листьями, выложите половину фарша, полейте заливкой.

Накройте слой фарша капустными листьями.

Выложите оставшийся фарш, полейте заливкой.

Накройте второй слой фарша оставшимися капустными листьями, полейте оставшейся заливкой, посыпьте панировочными сухарями. Отправьте форму в разогретую до 180 градусов духовку в режиме "верх/низ" на 40 минут.

Готовую капустную слоенку разрежьте в форме на порции, разложите по тарелкам и подавайте в горячем виде. К слоенке можно предложить густую сметану.