Сегодня вместе с редакцией «Со Вкусом» предлагаем вам приготовить драники по-еврейски, где вместо картофеля используется обычная капуста. И, поверьте, эти полезные оладьи хочется есть ежедневно, особенно летом. Они прекрасно дополнят ваш стол в качестве легкой закуски, не оставляя равнодушным никого.

Ранее мы писали классический рецепт капустных хрустяников, но драники из капусты по-еврейски отличаются от них и своим составом, и способом приготовления, и конечным вкусом. Такие оладьи получаются необыкновенно нежными внутри и хрустящими снаружи. Их не стыдно подать даже на праздничный стол.

Капустные драники по-еврейски: моменты приготовления

Важным правилом в приготовлении действительно вкусных капустных драников является то, что капусту нужно нарезать как можно тоньше. При жарке огонь должен быть минимальным, а сковороду желательно прикрыть крышкой. Подавать к столу готовые драники из капусты можно как в горячем, так и в холодном виде. Они прекрасно сочетаются с любыми соусами и гарнирами.

Ингредиенты

Капуста белокочанная500 г Яйцо2 шт. Пшеничная мука350 г Кефир400 мл Соль1 ч. л. Сода1 ч. л. Лук1 шт. Морковь1 шт.

Приготовление

Предварительно помойте и просушите овощи. Капусту мелко нашинкуйте, репчатый лук порежьте мелкими кубиками, морковь натрите на терке. На сковороде разогрейте масло и обжарьте лук до мягкости. Затем добавьте морковь, капусту, накройте крышкой и тушите до готовности. В миску разбейте яйцо, добавьте соль и взбейте венчиком. В кефире отдельно растворите соду и смешайте с яичной смесью. Добавьте туда просеянную муку, замешайте тесто. В тесто добавьте тушеные овощи, перемешайте. На разогретой сковороде обжарьте драники на небольшом количестве горячего масла, выкладывая тесто столовой ложкой. Ставьте средний огонь и готовьте до золотистой корочки.

Готовые драники выложите на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы убрать лишний жир. Подавайте блюдо в горячем виде вместе со сметаной или любимым соусом. Приятного аппетита! Ранее мы писали, как приготовить необыкновенно вкусные драники по-гречески.