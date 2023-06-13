Капустные оладьи в духовке получаются куда вкуснее и полезнее, нежели на сковороде. Вам не нужно возиться у плиты, а затем отмывать ее от жирных брызг. Ведь приготовление этих закусочных оладушек не предполагает жарки на подсолнечном масле.

Необходимо лишь приготовить капустное тесто, а затем сформировать из него круглые заготовки. Отправляете их в духовку на 20 минут, а тем времени готовите ароматный соус для подачи. Разумная экономия времени!

Как приготовить капустные оладьи в духовке

Чтобы вам было удобно формировать будущие оладушки из капусты на противне, его необходимо застелить пергаментом и удостовериться, что он не будет съезжать. Для этого можете взять немного воды. Намочите слегка пергамент, чтобы он пристал к противню. Если вы не уверены в его качестве, можете использовать небольшое количество подсолнечного масла, которое не размочит пергамент.

Ингредиенты

Капуста белокочанная250 г Яйцо1 шт. Пшеничная мука3 ст. л. Твердый сыр70 г Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Сода0,3 ч. л. Сметана2 ст. л. Укроп по вкусу

Приготовление

Мелко шинкуем капусту. Всыпаем ее в дуршлаг, который помещаем в глубокую миску с кипящей водой. Слегка прижимаем капусту ложкой, чтобы жидкость ее полностью покрыла. Через 2–3 минуты достаем овощ. Даем ему полностью остыть. Натираем на мелкой терке твердый сыр. Промываем укроп и обсушиваем его. Мелко нарезаем зелень. Всыпаем укроп и сыр к остывшей капусте.К соединенным ингредиентам добавляем сметану любой жирности. Всыпаем соду, соль и черный молотый перец. Вбиваем яйцо. Тщательно перемешиваем все ингредиенты до однородности. К полученной массе всыпаем пшеничную муку. Снова всё перемешиваем. Накрываем капустную массу пищевой пленкой. Убираем в холодильник на 20 минут.Застилаем противень пекарской бумагой. Выкладываем на нее капустную массу при помощи столовой ложки. Формируем круглые заготовки. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20–25 минут. Готово!

Подавать такие аппетитные лепешки следует с легким соусом из йогурта. Для его приготовления берем 1 луковицу. Мелко ее нарезаем. Очищаем 1 зуб. чеснока и пропускаем его через пресс. Промываем 0,5 пуч. укропа, 2 веточки петрушки и несколько листиков базилика. Очень мелко их нарезаем. Соединяем зелень с измельченным луком и чесноком. Добавляем их к 300 г натурального йогурта. Вливаем 1,5 ст. л. лимонного сока и такое же количество оливкового масла. Добавляем соль, черный перец и сахар по вкусу. Тщательно перемешиваем всё до однородной массы. Ароматный соус к томатным лепешкам готов!