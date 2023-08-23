Салат из нашинкованной свежей капусты, что заправляется маслом и уксусом, успел немного приесться? Тогда возьмите на вооружение потрясающий рецепт-новинку. С ним вам удастся приготовить бесподобный капустный салат с ветчиной и сухариками. Какой же он вкусный и оригинальный!

Этот салат вам нужно заправить майонезом: покупным либо домашним. При желании сделать блюдо более полезным рекомендуем остановиться всё же на втором варианте. Ранее мы рассказывали, как сделать вкусный майонез в домашних условиях.

Как приготовить капустный салат с ветчиной

Верхний слой этой закуски состоит из сухариков. Вы можете как купить, так и приготовить их самостоятельно. Нарезаем 4 ломтика белого хлеба на средние кубики. Выкладываем их на разогретую сухую сковороду. Обжариваем хлебные кубики в течение 3 минут, несколько раз перемешивая за это время. Убираем сухари с плиты. Очищаем 2 зуб. чеснока. Пропускаем их через пресс в небольшую емкость. Вливаем немного подсолнечного масла. Всыпаем 2 щеп. соли. Хорошенько всё перемешиваем. Перекладываем обжаренные сухарики в чесночную смесь. Оставляем их на 5 минут. Домашние хрустящие сухарики готовы!

Ингредиенты

Капуста белокочанная300 г Ветчина200 г Яйцо2 шт. Помидор3 шт. Майонез3 ст. л. Чеснок1 зуб. Соль0,25 ч. л. Сухарики100 г

Приготовление

Удаляем несколько верхних листьев белокочанной капусты. Мелко шинкуем овощ. Перекладываем капусту в глубокую емкость. Присаливаем ее и слегка жмем руками. Ветчину нарезаем очень мелкими кусочками или натираем на крупной терке. Добавляем ее к белокочанной капусте в миску.Отвариваем яйца вкрутую. Остужаем их и очищаем от скорлупы. Натираем яйца на крупной терке. Добавляем их к капусте с ветчиной.Очищаем чеснок. Пропускаем его через пресс. Добавляем чеснок и майонез к соединенным в глубокой емкости ингредиентам. Тщательно перемешиваем всё до однородности. Перекладываем полученную массу из капусты в блюдо для подачи. Ровняем ее при помощи кулинарной лопатки или ложки.Тщательно промываем помидоры. Обсушиваем их. Удаляем плодоножки. Нарезаем томаты небольшим кубиком. Выкладываем их на массу из капусты и ветчины.Сверху на томаты помещаем сухарики, равномерно их распределяя по всей поверхности. Отправляем салат в холодильник на 1 час.

Кстати, если помидоры окажутся чересчур сочными, лучше удалите их мякоть с семенами. Нарезайте лишь плотную часть томатов, тогда вашему готовому салату из капусты и ветчины не будет равных.