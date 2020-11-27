Караимы Севастополя выступают за музеефикацию этнического кладбища

Сохранить культуру и не дать умереть родному языку. Эти и другие вопросы подняли участники второй Международной научно-практической конференции общества караимов Севастополя. Из-за пандемии коронавируса встречу пришлось провести по видеоконференцсвязи. Этот же ход позволил расширить географию участников.

Помимо представителей караимов из Симферополя, Евпатории и Бахчисарая, к дискуссии подключились общины из Украины, Литвы, Польши Франции и даже Австралии.

ЕВГЕНИЙ БАКАЛ, председатель Национально-культурного общества караимов Севастополя «Фидан»: «Караимы – одна из самых малочисленных национальностей в мире. Язык практически утерян. Люди, которые что-то знают – уже в достаточно почтенном возрасте. Нам нужно спешить, чтобы не потерять культуру, традиции, обряды и язык своего народа как частицу мировой культуры».

Конференция проходит второй год подряд. Ещё до её организации севастопольские караимы вели активную работу по сохранению культурного наследия своего народа.

ЕВГЕНИЙ БАКАЛ, председатель Национально-культурного общества караимов Севастополя «Фидан»: «Мы перевели в цифровую форму архив караимского просветителя Давида Марковича Гумуша. Это старинные книги, переписка, документы. Последние три года мы занимаемся оцифровкой и построением трёхмерных моделей севастопольского караимского кладбища».

По заключениям специалистов, это чуть ли не единственный в мире караимский некрополь, находящийся в городской черте. В 2002 году ему был присвоен статус памятника местного значения. В архиве уже находятся порядка 400 оцифрованных моделей памятников и захоронений. Собранные данные в декабре этого года будут объединены в два больших проекта: каталог памятников и каталог эпитафий, многие из которых до сих пор не были расшифрованы.

ЕВГЕНИЙ БАКАЛ, председатель Национально-культурного общества караимов Севастополя «Фидан»: «На караимском кладбище присутствуют надписи как на русском языке, так и на древнееврейском, и двуязычные. Мы подключили специалистов, которые владеют языком. Перевели порядка 200 с лишним эпитафий. До нас этого никто не делал. Все документы, которые мы сделаем, мы передадим в Управление охраны объектов культурного наследия Севастополя».

На базе собранной документации национально-культурное общество будет выступать с предложением по восстановлению кладбища и его музеефикации. С точки зрения сенатора от Севастополя Екатерины Алтабаевой, сохранение истории и культуры караимов имеет большую значимость для всех жителей полуострова.

ЕКАТЕРИНА АЛТАБАЕВА, сенатор Российской Федерации: «Когда мы говорим об истории народа, его материально-духовной культуре – это наше общее достояние. Культура крымского полуострова – пёстрый яркий ковёр, который соткан из очень разных нитей, которые вошли в это пространство в разные исторические эпохи, но представляют единое целое».

По последним данным, в Севастополе проживает 35 караимов, в Крыму — около 500. Хотя реальная цифра несколько больше, подытожили участники конференции.

Кирилл Попов, «Севинформбюро»