Карамелизированные баклажаны – это оригинальное угощение для домашнего стола, которое точно никого не оставит равнодушным. Приготовленные интересным способом овощи порадуют насыщенным вкусом и аппетитным внешним видом. Используйте для этого готовую кулинарную подборку из пяти рецептов с пошаговыми фотографиями.
Карамелизированные баклажаны с хрустящей корочкой
Карамелизованные баклажаны с хрустящей корочкой – это оригинальное и невероятно вкусное блюдо для вашего стола. Приготовить овощ таким способом сможет каждый. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и приятно удивите родных.
Ингредиенты –+2 порц.
- Баклажан 400 гр.
- Чеснок сушеный ½ ч.л.
- Соль по вкусу
- Крахмал картофельный дял панировки
- Масло растительное для жарки
- Для карамельного соуса:
- Сок лимонный 60 мл. (или уксуса яблочного)
- Вода 80 мл.
- Сахар-песок 40 гр.
- Соус соевый 60 мл.
- Кетчуп 1 ст.л.
- Крахмал картофельный 1 ч.л.
Шаги 45 мин.
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Карамелизованные баклажаны с хрустящей корочкой готовятся очень просто. Очищаем овощ от кожуры и нарезаем брусочками.
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Солим и посыпаем сушеным чесноком. Перемешиваем и оставляем на 15 минут.
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Приготовим соус. Соединяем все ингредиенты из списка и нагреваем их на медленном огне. Варим около 5 минут до загустения, постоянно перемешивая.
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Обваливаем баклажаны в крахмале.
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Дальше жарим на растительном масле до румяной корочки со всех сторон. Готовим на сильном огне.
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Перекладываем на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир. Поливаем карамельным соусом.
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Карамелизованные баклажаны с хрустящей корочкой готовы. Подавайте к столу!
Карамелизированные баклажаны в кисло-сладком соусе
Карамелизированные баклажаны в кисло-сладком соусе – это очень яркое блюдо по мотивам азиатской кухни, перед которым будет трудно устоять. Такое угощение украсит и разнообразит домашний стол. Подавайте к обеду или ужину. Порадуйте себя насыщенным вкусом.
Время готовки – 35 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Баклажаны – 4 шт.
- Перец болгарский – 2 шт.
- Перец острый стручковый – по желанию.
- Масло растительное – 50 мл.
- Имбирь – 10 гр.
- Чеснок – 4 зубчика.
- Соус соевый светлый – 50 мл.
- Уксус рисовый – 2 ст.л.
- Сахар коричневый – 1 ст.л.
- Паста томатная – 1 ст.л.
- Крахмал кукурузный – 1 ч.л.
- Травы сушеные – по вкусу.
- Перец острый молотый – по вкусу.
- Кинза – для подачи.
- Вода – 50 мл.
- Кунжут – для подачи.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты для приготовления карамелизированных баклажанов в кисло-сладком соусе.
Шаг 2. Баклажаны очищаем от кожуры и режем толстыми брусочками.
Шаг 3. Обжариваем баклажаны на растительном масле до мягкости и образования румяной корочки. Рекомендуется накрыть крышкой.
Шаг 4. Отправляем в сковороду соломку болгарского перца. Можно добавить острый перец чили. При необходимости, доливаем растительное масло. Перемешиваем.
Шаг 5. Теперь приготовим кисло-сладкий соус. Соединяем измельченный чеснок, имбирь, коричневый сахар и сушеные специи. Вымешиваем с соевым соусом.
Шаг 6. Вымешиваем крахмал в 50 мл воды. Отмеряем рисовый уксус. Соединяем все заготовки и добавляем томатную пасту.
Шаг 7. Поливаем соусом овощи, перемешиваем и жарим еще 2-3 минуты.
Шаг 8. Карамелизированные баклажаны в кисло-сладком соусе готовы. Посыпайте кинзой, кунжутом и угощайтесь!
Карамелизированные баклажаны в крахмале
Карамелизированные баклажаны в крахмале порадуют вас удивительным сочетанием хрустящей корочки и обволакивающего соуса. Угощение выходит ярким и насыщенным по вкусу. Такое блюдо точно никого не оставит равнодушным. Попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту.
Время готовки – 1 час 35 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Баклажаны – 2 шт.
- Соль – 2 ст.л.
- Вода – 1 л.
- Крахмал кукурузный – 100 гр.
- Масло растительное – 700 мл.
Для карамельного соуса:
- Соус соевый – 4 ст.л.
- Чеснок – 3 зубчика.
- Перец чили стручковый – 1 шт.
- Лайм – 0,5 шт.
- Мед – 3 ст.л.
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Кинза – по вкусу.
- Лук зеленый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Начнем готовку карамелизированных баклажанов в крахмале с подготовки основного овоща.
Шаг 2. Баклажаны промываем и нарезаем небольшими кусочками. Заливаем их водой с солью на 1 час. После промываем и обсушиваем.
Шаг 3. Приготовим соус. Измельчаем перец стручковый, чеснок. Вымешиваем продукты с соевым соусом, медом, растительным маслом, соком лайма. Сюда же отправляем зелень и снова вымешиваем.
Шаг 4. Обсушиваем баклажаны и панируем их в кукурузном крахмале.
Шаг 5. Разогреваем растительное масло в сковороде или сотейнике. Опускаем в полученный фритюр баклажаны. Жарим до румянца.
Шаг 6. Шумовкой достаем баклажаны. Можно положить на салфетку, чтобы убрать лишний жир. Поливаем полученным соусом.
Шаг 7. Карамелизированные баклажаны в крахмале готовы. Можно украсить кунжутом!
Баклажаны в медовой карамели
Баклажаны в медовой карамели отличаются ярким и интересным вкусом, а также аппетитным внешним видом. Такое угощение послужит самостоятельной закуской, гарниром или легким ужином. Приготовить такое блюдо несложно. Берите на заметку наш пошаговый рецепт.
Время готовки – 2 часа
Время приготовления – 20 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Баклажаны – 1 шт.
- Чеснок – 3 зубчика.
- Мед – 1 ст.л.
- Сок лимона – 50 мл.
- Перец красный молотый – по вкусу.
- Семена кориандра – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Кинза – по вкусу.
- Масло растительное – 50 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для приготовления баклажанов в медовой карамели тонкими ломтиками нарезаем главный овощ. Солим его и оставляем на час, после промываем под водой. Это уберет горечь.
Шаг 2. Даем обсохнуть ломтикам баклажана.
Шаг 3. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Жарим на нем пластинки чеснока до румянца и появления аромата. Убираем чеснок и обжариваем здесь баклажаны.
Шаг 4. Вымешиваем мед с лимонным соком.
Шаг 5. Кипятим смесь около 7 минут. Сюда же отправляем чеснок, кориандр и красный молотый перец.
Шаг 6. Погружаем в медовую смесь баклажаны и дополняем их кинзой. Убираем в холодильник на 1-2 часа.
Шаг 7. Баклажаны в медовой карамели готовы. Подавайте к столу!
Салат из карамелизированных баклажанов с помидорами
Салат из карамелизированных баклажанов с помидорами отличается быстрым и несложным кулинарным процессом, незабываемым вкусом и ярким видом. Такое блюдо отлично подойдет для праздничного стола или интересного ужина. Обязательно берите на заметку пошаговый рецепт из нашей подборки.
Время готовки – 25 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Баклажаны молодые – 4 шт.
- Помидоры – 4 шт.
- Чеснок – 3 зубчика.
- Соус соевый – 1 ст.л.
- Майонез – 1 ст.л.
- Сахар – 2 ст.л.
- Зелень – 1 пучок.
- Масло растительное – 4 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Приготовим салат из карамелизированных баклажанов с помидорами. Баклажаны нарезаем небольшими кубиками.
Шаг 2. Выкладываем баклажаны на сковороду с растительным маслом. Дополняем их сахаром.
Шаг 3. Обжариваем около 10 минут на небольшом огне. Аккуратно помешиваем.
Шаг 4. Промываем помидоры и режем их мелкими кубиками. Выкладываем в салатник.
Шаг 5. Измельчаем зелень и отправляем ее к помидорам.
Шаг 6. Сюда же кладем карамелизированные баклажаны. Поливаем соевым соусом и майонезом, продавливаем чеснок. Хорошо все перемешиваем.
Шаг 7. Салат из карамелизированных баклажанов с помидорами готов. Выкладывайте на порционные тарелки и подавайте к столу!