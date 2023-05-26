Карамелизированные баклажаны

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Карамелизированные баклажаны – это оригинальное угощение для домашнего стола, которое точно никого не оставит равнодушным. Приготовленные интересным способом овощи порадуют насыщенным вкусом и аппетитным внешним видом. Используйте для этого готовую кулинарную подборку из пяти рецептов с пошаговыми фотографиями.

Карамелизированные баклажаны с хрустящей корочкой

Карамелизованные баклажаны с хрустящей корочкой – это оригинальное и невероятно вкусное блюдо для вашего стола. Приготовить овощ таким способом сможет каждый. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и приятно удивите родных.

Карамелизированные баклажаны

Ингредиенты –+2 порц.

  • Баклажан 400 гр.
  • Чеснок сушеный ½ ч.л.
  • Соль  по вкусу
  • Крахмал картофельный  дял панировки
  • Масло растительное  для жарки
  • Для карамельного соуса:
  • Сок лимонный 60 мл. (или уксуса яблочного)
  • Вода 80 мл.
  • Сахар-песок 40 гр.
  • Соус соевый 60 мл.
  • Кетчуп 1 ст.л.
  • Крахмал картофельный 1 ч.л.

Шаги 45 мин.

  1. Карамелизированные баклажаны

    Карамелизованные баклажаны с хрустящей корочкой готовятся очень просто. Очищаем овощ от кожуры и нарезаем брусочками.

  2. Карамелизированные баклажаны

    Солим и посыпаем сушеным чесноком. Перемешиваем и оставляем на 15 минут.

  3. Карамелизированные баклажаны

    Приготовим соус. Соединяем все ингредиенты из списка и нагреваем их на медленном огне. Варим около 5 минут до загустения, постоянно перемешивая.

  4. Карамелизированные баклажаны

    Обваливаем баклажаны в крахмале.

  5. Карамелизированные баклажаны

    Дальше жарим на растительном масле до румяной корочки со всех сторон. Готовим на сильном огне.

  6. Карамелизированные баклажаны

    Перекладываем на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир. Поливаем карамельным соусом.

  7. Карамелизированные баклажаны

    Карамелизованные баклажаны с хрустящей корочкой готовы. Подавайте к столу!

Карамелизированные баклажаны в кисло-сладком соусе

Карамелизированные баклажаны в кисло-сладком соусе – это очень яркое блюдо по мотивам азиатской кухни, перед которым будет трудно устоять. Такое угощение украсит и разнообразит домашний стол. Подавайте к обеду или ужину. Порадуйте себя насыщенным вкусом.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 4 шт.
  • Перец болгарский – 2 шт.
  • Перец острый стручковый – по желанию.
  • Масло растительное – 50 мл.
  • Имбирь – 10 гр.
  • Чеснок – 4 зубчика.
  • Соус соевый светлый – 50 мл.
  • Уксус рисовый – 2 ст.л.
  • Сахар коричневый – 1 ст.л.
  • Паста томатная – 1 ст.л.
  • Крахмал кукурузный – 1 ч.л.
  • Травы сушеные – по вкусу.
  • Перец острый молотый – по вкусу.
  • Кинза – для подачи.
  • Вода – 50 мл.
  • Кунжут – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты для приготовления карамелизированных баклажанов в кисло-сладком соусе.

Карамелизированные баклажаны

Шаг 2. Баклажаны очищаем от кожуры и режем толстыми брусочками.

Карамелизированные баклажаны

Шаг 3. Обжариваем баклажаны на растительном масле до мягкости и образования румяной корочки. Рекомендуется накрыть крышкой.

Карамелизированные баклажаны

Шаг 4. Отправляем в сковороду соломку болгарского перца. Можно добавить острый перец чили. При необходимости, доливаем растительное масло. Перемешиваем.

Карамелизированные баклажаны

Шаг 5. Теперь приготовим кисло-сладкий соус. Соединяем измельченный чеснок, имбирь, коричневый сахар и сушеные специи. Вымешиваем с соевым соусом.

Карамелизированные баклажаны

Шаг 6. Вымешиваем крахмал в 50 мл воды. Отмеряем рисовый уксус. Соединяем все заготовки и добавляем томатную пасту.

Карамелизированные баклажаны

Шаг 7. Поливаем соусом овощи, перемешиваем и жарим еще 2-3 минуты.

Карамелизированные баклажаны

Шаг 8. Карамелизированные баклажаны в кисло-сладком соусе готовы. Посыпайте кинзой, кунжутом и угощайтесь!

Карамелизированные баклажаны

Карамелизированные баклажаны в крахмале

Карамелизированные баклажаны в крахмале порадуют вас удивительным сочетанием хрустящей корочки и обволакивающего соуса. Угощение выходит ярким и насыщенным по вкусу. Такое блюдо точно никого не оставит равнодушным. Попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту.

Время готовки – 1 час 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 2 шт.
  • Соль – 2 ст.л.
  • Вода – 1 л.
  • Крахмал кукурузный – 100 гр.
  • Масло растительное – 700 мл.

Для карамельного соуса:

  • Соус соевый – 4 ст.л.
  • Чеснок – 3 зубчика.
  • Перец чили стручковый – 1 шт.
  • Лайм – 0,5 шт.
  • Мед – 3 ст.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Кинза – по вкусу.
  • Лук зеленый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начнем готовку карамелизированных баклажанов в крахмале с подготовки основного овоща.

Карамелизированные баклажаны

Шаг 2. Баклажаны промываем и нарезаем небольшими кусочками. Заливаем их водой с солью на 1 час. После промываем и обсушиваем.

Карамелизированные баклажаны

Шаг 3. Приготовим соус. Измельчаем перец стручковый, чеснок. Вымешиваем продукты с соевым соусом, медом, растительным маслом, соком лайма. Сюда же отправляем зелень и снова вымешиваем.

Карамелизированные баклажаны

Шаг 4. Обсушиваем баклажаны и панируем их в кукурузном крахмале.

Карамелизированные баклажаны

Шаг 5. Разогреваем растительное масло в сковороде или сотейнике. Опускаем в полученный фритюр баклажаны. Жарим до румянца.

Карамелизированные баклажаны

Шаг 6. Шумовкой достаем баклажаны. Можно положить на салфетку, чтобы убрать лишний жир. Поливаем полученным соусом.

Карамелизированные баклажаны

Шаг 7. Карамелизированные баклажаны в крахмале готовы. Можно украсить кунжутом!

Карамелизированные баклажаны

Баклажаны в медовой карамели

Баклажаны в медовой карамели отличаются ярким и интересным вкусом, а также аппетитным внешним видом. Такое угощение послужит самостоятельной закуской, гарниром или легким ужином. Приготовить такое блюдо несложно. Берите на заметку наш пошаговый рецепт.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 1 шт.
  • Чеснок – 3 зубчика.
  • Мед – 1 ст.л.
  • Сок лимона – 50 мл.
  • Перец красный молотый – по вкусу.
  • Семена кориандра – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Кинза – по вкусу.
  • Масло растительное – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления баклажанов в медовой карамели тонкими ломтиками нарезаем главный овощ. Солим его и оставляем на час, после промываем под водой. Это уберет горечь.

Карамелизированные баклажаны

Шаг 2. Даем обсохнуть ломтикам баклажана.

Карамелизированные баклажаны

Шаг 3. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Жарим на нем пластинки чеснока до румянца и появления аромата. Убираем чеснок и обжариваем здесь баклажаны.

Карамелизированные баклажаны

Шаг 4. Вымешиваем мед с лимонным соком.

Карамелизированные баклажаны

Шаг 5. Кипятим смесь около 7 минут. Сюда же отправляем чеснок, кориандр и красный молотый перец.

Карамелизированные баклажаны

Шаг 6. Погружаем в медовую смесь баклажаны и дополняем их кинзой. Убираем в холодильник на 1-2 часа.

Карамелизированные баклажаны

Шаг 7. Баклажаны в медовой карамели готовы. Подавайте к столу!

Карамелизированные баклажаны

Салат из карамелизированных баклажанов с помидорами

Салат из карамелизированных баклажанов с помидорами отличается быстрым и несложным кулинарным процессом, незабываемым вкусом и ярким видом. Такое блюдо отлично подойдет для праздничного стола или интересного ужина. Обязательно берите на заметку пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Баклажаны молодые – 4 шт.
  • Помидоры – 4 шт.
  • Чеснок – 3 зубчика.
  • Соус соевый – 1 ст.л.
  • Майонез – 1 ст.л.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Зелень – 1 пучок.
  • Масло растительное – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Приготовим салат из карамелизированных баклажанов с помидорами. Баклажаны  нарезаем небольшими кубиками.

Карамелизированные баклажаны

Шаг 2. Выкладываем баклажаны на сковороду с растительным маслом. Дополняем их сахаром.

Карамелизированные баклажаны

Шаг 3. Обжариваем около 10 минут на небольшом огне. Аккуратно помешиваем.

Карамелизированные баклажаны

Шаг 4. Промываем помидоры и режем их мелкими кубиками. Выкладываем в салатник.

Карамелизированные баклажаны

Шаг 5. Измельчаем зелень и отправляем ее к помидорам.

Карамелизированные баклажаны

Шаг 6. Сюда же кладем карамелизированные баклажаны. Поливаем соевым соусом и майонезом, продавливаем чеснок. Хорошо все перемешиваем.

Карамелизированные баклажаны

Шаг 7. Салат из карамелизированных баклажанов с помидорами готов. Выкладывайте на порционные тарелки и подавайте к столу!

Карамелизированные баклажаны

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