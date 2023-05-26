Карамелизированные баклажаны – это оригинальное угощение для домашнего стола, которое точно никого не оставит равнодушным. Приготовленные интересным способом овощи порадуют насыщенным вкусом и аппетитным внешним видом. Используйте для этого готовую кулинарную подборку из пяти рецептов с пошаговыми фотографиями.

Карамелизированные баклажаны с хрустящей корочкой

Карамелизованные баклажаны с хрустящей корочкой – это оригинальное и невероятно вкусное блюдо для вашего стола. Приготовить овощ таким способом сможет каждый. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и приятно удивите родных.

Ингредиенты –+2 порц.

Баклажан 400 гр.

Чеснок сушеный ½ ч.л.

Соль по вкусу

Крахмал картофельный дял панировки

Масло растительное для жарки

Для карамельного соуса:

Сок лимонный 60 мл. (или уксуса яблочного)

Вода 80 мл.

Сахар-песок 40 гр.

Соус соевый 60 мл.

Кетчуп 1 ст.л.

Крахмал картофельный 1 ч.л.

Шаги 45 мин.

Карамелизованные баклажаны с хрустящей корочкой готовятся очень просто. Очищаем овощ от кожуры и нарезаем брусочками. Солим и посыпаем сушеным чесноком. Перемешиваем и оставляем на 15 минут. Приготовим соус. Соединяем все ингредиенты из списка и нагреваем их на медленном огне. Варим около 5 минут до загустения, постоянно перемешивая. Обваливаем баклажаны в крахмале. Дальше жарим на растительном масле до румяной корочки со всех сторон. Готовим на сильном огне. Перекладываем на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир. Поливаем карамельным соусом. Карамелизованные баклажаны с хрустящей корочкой готовы. Подавайте к столу!

Карамелизированные баклажаны в кисло-сладком соусе

Карамелизированные баклажаны в кисло-сладком соусе – это очень яркое блюдо по мотивам азиатской кухни, перед которым будет трудно устоять. Такое угощение украсит и разнообразит домашний стол. Подавайте к обеду или ужину. Порадуйте себя насыщенным вкусом.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Баклажаны – 4 шт.

Перец болгарский – 2 шт.

Перец острый стручковый – по желанию.

Масло растительное – 50 мл.

Имбирь – 10 гр.

Чеснок – 4 зубчика.

Соус соевый светлый – 50 мл.

Уксус рисовый – 2 ст.л.

Сахар коричневый – 1 ст.л.

Паста томатная – 1 ст.л.

Крахмал кукурузный – 1 ч.л.

Травы сушеные – по вкусу.

Перец острый молотый – по вкусу.

Кинза – для подачи.

Вода – 50 мл.

Кунжут – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты для приготовления карамелизированных баклажанов в кисло-сладком соусе.

Шаг 2. Баклажаны очищаем от кожуры и режем толстыми брусочками.

Шаг 3. Обжариваем баклажаны на растительном масле до мягкости и образования румяной корочки. Рекомендуется накрыть крышкой.

Шаг 4. Отправляем в сковороду соломку болгарского перца. Можно добавить острый перец чили. При необходимости, доливаем растительное масло. Перемешиваем.

Шаг 5. Теперь приготовим кисло-сладкий соус. Соединяем измельченный чеснок, имбирь, коричневый сахар и сушеные специи. Вымешиваем с соевым соусом.

Шаг 6. Вымешиваем крахмал в 50 мл воды. Отмеряем рисовый уксус. Соединяем все заготовки и добавляем томатную пасту.

Шаг 7. Поливаем соусом овощи, перемешиваем и жарим еще 2-3 минуты.

Шаг 8. Карамелизированные баклажаны в кисло-сладком соусе готовы. Посыпайте кинзой, кунжутом и угощайтесь!

Карамелизированные баклажаны в крахмале

Карамелизированные баклажаны в крахмале порадуют вас удивительным сочетанием хрустящей корочки и обволакивающего соуса. Угощение выходит ярким и насыщенным по вкусу. Такое блюдо точно никого не оставит равнодушным. Попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту.

Время готовки – 1 час 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Баклажаны – 2 шт.

Соль – 2 ст.л.

Вода – 1 л.

Крахмал кукурузный – 100 гр.

Масло растительное – 700 мл.

Для карамельного соуса:

Соус соевый – 4 ст.л.

Чеснок – 3 зубчика.

Перец чили стручковый – 1 шт.

Лайм – 0,5 шт.

Мед – 3 ст.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Кинза – по вкусу.

Лук зеленый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начнем готовку карамелизированных баклажанов в крахмале с подготовки основного овоща.

Шаг 2. Баклажаны промываем и нарезаем небольшими кусочками. Заливаем их водой с солью на 1 час. После промываем и обсушиваем.

Шаг 3. Приготовим соус. Измельчаем перец стручковый, чеснок. Вымешиваем продукты с соевым соусом, медом, растительным маслом, соком лайма. Сюда же отправляем зелень и снова вымешиваем.

Шаг 4. Обсушиваем баклажаны и панируем их в кукурузном крахмале.

Шаг 5. Разогреваем растительное масло в сковороде или сотейнике. Опускаем в полученный фритюр баклажаны. Жарим до румянца.

Шаг 6. Шумовкой достаем баклажаны. Можно положить на салфетку, чтобы убрать лишний жир. Поливаем полученным соусом.

Шаг 7. Карамелизированные баклажаны в крахмале готовы. Можно украсить кунжутом!

Баклажаны в медовой карамели

Баклажаны в медовой карамели отличаются ярким и интересным вкусом, а также аппетитным внешним видом. Такое угощение послужит самостоятельной закуской, гарниром или легким ужином. Приготовить такое блюдо несложно. Берите на заметку наш пошаговый рецепт.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Баклажаны – 1 шт.

Чеснок – 3 зубчика.

Мед – 1 ст.л.

Сок лимона – 50 мл.

Перец красный молотый – по вкусу.

Семена кориандра – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Кинза – по вкусу.

Масло растительное – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления баклажанов в медовой карамели тонкими ломтиками нарезаем главный овощ. Солим его и оставляем на час, после промываем под водой. Это уберет горечь.

Шаг 2. Даем обсохнуть ломтикам баклажана.

Шаг 3. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Жарим на нем пластинки чеснока до румянца и появления аромата. Убираем чеснок и обжариваем здесь баклажаны.

Шаг 4. Вымешиваем мед с лимонным соком.

Шаг 5. Кипятим смесь около 7 минут. Сюда же отправляем чеснок, кориандр и красный молотый перец.

Шаг 6. Погружаем в медовую смесь баклажаны и дополняем их кинзой. Убираем в холодильник на 1-2 часа.

Шаг 7. Баклажаны в медовой карамели готовы. Подавайте к столу!

Салат из карамелизированных баклажанов с помидорами

Салат из карамелизированных баклажанов с помидорами отличается быстрым и несложным кулинарным процессом, незабываемым вкусом и ярким видом. Такое блюдо отлично подойдет для праздничного стола или интересного ужина. Обязательно берите на заметку пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Баклажаны молодые – 4 шт.

Помидоры – 4 шт.

Чеснок – 3 зубчика.

Соус соевый – 1 ст.л.

Майонез – 1 ст.л.

Сахар – 2 ст.л.

Зелень – 1 пучок.

Масло растительное – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Приготовим салат из карамелизированных баклажанов с помидорами. Баклажаны нарезаем небольшими кубиками.

Шаг 2. Выкладываем баклажаны на сковороду с растительным маслом. Дополняем их сахаром.

Шаг 3. Обжариваем около 10 минут на небольшом огне. Аккуратно помешиваем.

Шаг 4. Промываем помидоры и режем их мелкими кубиками. Выкладываем в салатник.

Шаг 5. Измельчаем зелень и отправляем ее к помидорам.

Шаг 6. Сюда же кладем карамелизированные баклажаны. Поливаем соевым соусом и майонезом, продавливаем чеснок. Хорошо все перемешиваем.

Шаг 7. Салат из карамелизированных баклажанов с помидорами готов. Выкладывайте на порционные тарелки и подавайте к столу!