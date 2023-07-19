Кардиолог Хачирова рассказала, как абрикосы влияют на сердце

Абрикосы являются полезными для здоровья человека, но лечебного эффекта как такового в них нет. Об этом рассказала диетолог, кардиолог Асият Хачирова.

Многие думают, что абрикосы нужно есть пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Это одновременно является и правдой, и неправдой, сообщила медик.

Она отметила, что в абрикосах содержится много витаминов и минеральных веществ, в том числе калия и магния, которые являются самыми необходимыми для сердечно-сосудистой системы.

Но если у человека уже диагностировали такое заболевание, то абрикосами его не вылечить. Этот фрукт будет хорошим дополнительным источником калия, но норму данного минерала для сердца одними абрикосами не набрать, пояснила Хачирова.

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По словам врача, средняя ежедневная порция абрикосов должна составлять100–150 граммов. Она рассказала, что в целом доля фруктов и овощей должна составлять ровно половину здорового рациона, четверть – углеводы, еще одну четверть – белки.

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