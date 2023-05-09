Кардиолог Кореневич перечислила напитки, которые могут вызвать паническую атаку

Есть несколько напитков, которые способны спровоцировать паническую атаку и ухудшить эмоциональное состояние человека. Подробнее о них рассказала кардиолог, кардиопсихолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

Среди таких напитков медик выделила кофе и алкоголь. При этом сами по себе они не влияют на эмоциональное здоровье, но могут ухудшить уже существующие проблемы.

Кофе ничего не стимулирует. Он блокирует тормозящие процессы на 30, максимум 40 минут. Благодаря этому эффекту, немного увеличивается артериальное давление и частота сердечных сокращений. У людей с повышенной тревожностью возникают неприятные ощущения в области сердца, усиленное сердцебиение, прилив жара и усиление тревоги, — пояснила Кореневич.

Что касается алкоголя, то под действием ферментов печени он превращается в ацетальдегид, что вызывает спазм сосудов, повышение давления, а также усиление тревоги. При этом в небольших дозах алкоголь способен снимать напряжение.

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Приступ паники могут вызвать также острые специи, приправы, чеснок, лук, горчица, пряности и экзотические продукты, написала кардиолог в своем Telegram-канале.

Гастроэнтеролог Вялов назвал три убивающих поджелудочную железу продукта. Кандидат медицинских наук, гепатолог, гастроэнтеролог Сергей Вялов в своем Telegram-канале сообщил, что навредить поджелудочной очень просто. А вот восстановить орган полностью – практически невозможно.

По словам врача, необходимо быть аккуратнее с тем, чтобы употреблять жирное. Речь не только о растительных и сливочных маслах. Так, жирное жареное мясо и наваристые бульоны вредны для поджелудочной.

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