Кардиолог Панова назвала напиток, который не стоит употреблять в жару

Врач-кардиолог Анна Панова назвала напиток, который опасно употреблять в жару.

По словам медика, таковым может стать абсолютно любой напиток, если он сильно охлажден. Употребление такой жидкости особенно опасно для тех, у кого диагностированы заболевания сердечно-сосудистой системы.

У здорового человека при употреблении ледяных напитков может заболеть горло, а у тех, у кого есть проблемы с сердцем, может развиться инфаркт, произойдет резкое сужение сосудов.

Панова объяснила, что все дело в быстрой смене температуры. Холодный напиток вызывает у организма стресс в жару, и происходит спазм, передает Царьград.

Правила употребления кофе в жару: кардиолог

Гастроэнтеролог Вялов назвал три убивающих поджелудочную железу продукта. Кандидат медицинских наук, гепатолог, гастроэнтеролог Сергей Вялов в своем Telegram-канале сообщил, что навредить поджелудочной очень просто. А вот восстановить орган полностью – практически невозможно.

По словам врача, необходимо быть аккуратнее с тем, чтобы употреблять жирное. Речь не только о растительных и сливочных маслах. Так, жирное жареное мясо и наваристые бульоны вредны для поджелудочной.

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